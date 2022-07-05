Проректор Российской таможенной академии стал фигурантом дела о сбыте наркотиков

О задержании Керефова по делу о сбыте наркотиков ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, он был задержан в своем рабочем кабинете, при обыске у него было изъято несколько килограммов синтетических наркотиков. По словам источника, проректор привлекал к работе в своей сети сбыта курсантов академии.