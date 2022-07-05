Проректор Российской таможенной академии стал фигурантом дела о сбыте наркотиков
ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере в отношении проректора – директора центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия». Об этом сообщили в ведомстве.
«Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России», – говорится в сообщении следственного управления.
В ведомстве уточнили, что по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению.
На сайте Российской таможенной академии указано, что проректором – директором центра информационных технологий является Залим Керефов.
О задержании Керефова по делу о сбыте наркотиков ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, он был задержан в своем рабочем кабинете, при обыске у него было изъято несколько килограммов синтетических наркотиков. По словам источника, проректор привлекал к работе в своей сети сбыта курсантов академии.