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Проректор Российской таможенной академии стал фигурантом дела о сбыте наркотиков

Ведомости

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере в отношении проректора – директора центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия». Об этом сообщили в ведомстве.

«Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России», – говорится в сообщении следственного управления.

В ведомстве уточнили, что по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению.

На сайте Российской таможенной академии указано, что проректором – директором центра информационных технологий является Залим Керефов.

О задержании Керефова по делу о сбыте наркотиков ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, он был задержан в своем рабочем кабинете, при обыске у него было изъято несколько килограммов синтетических наркотиков. По словам источника, проректор привлекал к работе в своей сети сбыта курсантов академии.

Ранее по теме: СМИ узнали о задержании проректора Таможенной академии за торговлю наркотиками

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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