СМИ узнали о задержании проректора Таможенной академии за торговлю наркотиками
Проректора Российской таможенной академии Залим Кеферов задержали по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Кеферов был задержан спецслужбами сегодня в его рабочем кабинете академии в Московской области. В ходе обысков изъято несколько килограммов "синтетики"», — сказал собеседник агентства. По его словам, Кеферов вовлек в созданную им широкую сеть по сбыту наркотических препаратов курсантов академии.
Информацию о задержании проректора, но без указания имени, подтверждает также РЕН ТВ со ссылкой на источники. В настоящее время там, а также в других помещениях академии ФСБ проводит обыски в рамках дела, сообщили телеканалу.
Информацию о задержании проректора, но без указания имени, подтверждает также РЕН ТВ со ссылкой на источники. В настоящее время там, а также в других помещениях академии ФСБ проводит обыски в рамках дела, сообщили телеканалу.
Вуз и силовые ведомства пока не комментировали эту информацию.
30 июня МВД сообщило о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищении денежных средств вуза. В МВД рассказали, что Мау проходит по делу об особо крупном мошенничестве, которое возбудили в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и др. Позже, 5 июля «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что следователи управления МВД предъявили Мау обвинение по двум эпизодам мошенничества.