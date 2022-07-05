СМИ узнали о задержании проректора Таможенной академии за торговлю наркотиками

«Кеферов был задержан спецслужбами сегодня в его рабочем кабинете академии в Московской области. В ходе обысков изъято несколько килограммов "синтетики"», — сказал собеседник агентства. По его словам, Кеферов вовлек в созданную им широкую сеть по сбыту наркотических препаратов курсантов академии.



Информацию о задержании проректора, но без указания имени, подтверждает также РЕН ТВ со ссылкой на источники. В настоящее время там, а также в других помещениях академии ФСБ проводит обыски в рамках дела, сообщили телеканалу.