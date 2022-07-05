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СМИ узнали о задержании проректора Таможенной академии за торговлю наркотиками

Ведомости

Проректора Российской таможенной академии Залим Кеферов задержали по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Кеферов был задержан спецслужбами сегодня в его рабочем кабинете академии в Московской области. В ходе обысков изъято несколько килограммов "синтетики"», — сказал собеседник агентства. По его словам, Кеферов вовлек в созданную им широкую сеть по сбыту наркотических препаратов курсантов академии.

Информацию о задержании проректора, но без указания имени, подтверждает также РЕН ТВ со ссылкой на источники. В настоящее время там, а также в других помещениях академии ФСБ проводит обыски в рамках дела, сообщили телеканалу.

Информацию о задержании проректора, но без указания имени, подтверждает также РЕН ТВ со ссылкой на источники. В настоящее время там, а также в других помещениях академии ФСБ проводит обыски в рамках дела, сообщили телеканалу.

Вуз и силовые ведомства пока не комментировали эту информацию.

30 июня МВД сообщило о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищении денежных средств вуза. В МВД рассказали, что Мау проходит по делу об особо крупном мошенничестве, которое возбудили в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и др. Позже, 5 июля «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что следователи управления МВД предъявили Мау обвинение по двум эпизодам мошенничества.

Ранее по теме: Мошенничество в особо крупном вузе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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