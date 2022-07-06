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Участвовавшие в борьбе с COVID-19 студенты получат преимущество в ординатуре

Ведомости

Студенты медицинских образовательных учреждений, принимавшие участие в борьбе с коронавирусом в качестве волонтеров, получат преимущество при поступлении в ординатуру, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

1 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого устанавливается начисление баллов за индивидуальные достижения для поступающих в ординатуру российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Участие в волонтерской программе по борьбе с коронавирусной инфекцией в объеме не менее 150 часов будет оцениваться при поступлении в 20 баллов.

«Участникам добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья <...> начисляются 20 баллов за индивидуальные достижения, которые будут учтены при поступлении в ординатуру в 2022 г. Дополнительные баллы получат те, кто отработал волонтером более 150 часов. Норма будет действовать для всех учреждений высшего образования», – пояснили в пресс-службе Минздрава.  

Наибольшее число баллов поступающим дадут работа в медицинской или фармацевтической организации для сотрудников с высшим образованием (100 баллов при стаже от 9 месяцев до 1,5 лет, 150 баллов – свыше 1,5 лет) и диплом с отличием (55 баллов).

2 июля Роспотребнадзор отменил действие всех коронавирусных ограничений, в том числе масочного режима и запрета на работу заведений общественного питания в ночное время. Роспотребнадзор принял такое решение после снижения заболеваемости COVID-19. В ведомстве отметили, что недельный показатель прироста заболевших снизился с февраля более чем в 64 раза.

С 15 июля оперштаб по борьбе с коронавирусом решил отменить эпидемически обусловленные временные ограничения на въезд в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных