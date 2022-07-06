Участвовавшие в борьбе с COVID-19 студенты получат преимущество в ординатуре
Студенты медицинских образовательных учреждений, принимавшие участие в борьбе с коронавирусом в качестве волонтеров, получат преимущество при поступлении в ординатуру, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.
1 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого устанавливается начисление баллов за индивидуальные достижения для поступающих в ординатуру российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Участие в волонтерской программе по борьбе с коронавирусной инфекцией в объеме не менее 150 часов будет оцениваться при поступлении в 20 баллов.
«Участникам добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья <...> начисляются 20 баллов за индивидуальные достижения, которые будут учтены при поступлении в ординатуру в 2022 г. Дополнительные баллы получат те, кто отработал волонтером более 150 часов. Норма будет действовать для всех учреждений высшего образования», – пояснили в пресс-службе Минздрава.
Наибольшее число баллов поступающим дадут работа в медицинской или фармацевтической организации для сотрудников с высшим образованием (100 баллов при стаже от 9 месяцев до 1,5 лет, 150 баллов – свыше 1,5 лет) и диплом с отличием (55 баллов).
2 июля Роспотребнадзор отменил действие всех коронавирусных ограничений, в том числе масочного режима и запрета на работу заведений общественного питания в ночное время. Роспотребнадзор принял такое решение после снижения заболеваемости COVID-19. В ведомстве отметили, что недельный показатель прироста заболевших снизился с февраля более чем в 64 раза.
С 15 июля оперштаб по борьбе с коронавирусом решил отменить эпидемически обусловленные временные ограничения на въезд в Россию.