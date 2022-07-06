Участвовавшие в борьбе с COVID-19 студенты получат преимущество в ординатуре

1 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого устанавливается начисление баллов за индивидуальные достижения для поступающих в ординатуру российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Участие в волонтерской программе по борьбе с коронавирусной инфекцией в объеме не менее 150 часов будет оцениваться при поступлении в 20 баллов.