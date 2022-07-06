Мишустин призвал разработать дополнительные меры поддержки россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал проанализировать действующие меры поддержки россиян и проработать дополнительные. Видео выступления Мишустина опубликовано в Telegram-канале правительства.
«Нужно проанализировать действующие меры, проработать дополнительные инструменты помощи людям», — заявил Мишустин.
Он напомнил, что сейчас финансовую поддержку могут получить беременные женщины, одинокие родители и семьи с детьми всех возрастов. С 1 июня все социальные выплаты были проиндексированы на 10%, добавил Мишустин.
Премьер-министр отметил, что важно сохранить стабильную ситуацию с занятостью в стране, – этому помогут реализация отраслевых стратегий и продление действующих мер поддержки рынка труда. Мишустин призвал уделить особое внимание планированию подготовки кадров под запросы предприятий, развитию инструментов трудовой мобильности и комплексной модернизации институтов занятости.
1 июня социальные выплаты в России были проиндексированы на 10%. В результате пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб., минимальный размер оплаты труда – до 15 279 руб., прожиточный минимум – до 13 919 руб. Индексация пенсий затронула 35 млн россиян, а увеличение МРОТа позволит повысить зарплаты 4 млн работников. На индексацию выделили 509,7 млрд руб., из которых 472,4 млрд направили на повышение пенсий.
С 2021 г. беременные женщины, которые находятся в трудном финансовом положении и встали на учет в женской консультации в ранние сроки беременности, получили право на пособие. Также ежемесячные пособия ввели для одиноких родителей, а с 1 мая пособия могут получить семьи с детьми 8-17 лет. Получить пособие могут только малоимущие семьи, а его размер составляет от 50 до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе – от 6000 до 12 000 руб.