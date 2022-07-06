Мишустин призвал разработать дополнительные меры поддержки россиян

С 2021 г. беременные женщины, которые находятся в трудном финансовом положении и встали на учет в женской консультации в ранние сроки беременности, получили право на пособие. Также ежемесячные пособия ввели для одиноких родителей, а с 1 мая пособия могут получить семьи с детьми 8-17 лет. Получить пособие могут только малоимущие семьи, а его размер составляет от 50 до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе – от 6000 до 12 000 руб.