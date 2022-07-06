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Общество

Мишустин призвал разработать дополнительные меры поддержки россиян

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал проанализировать действующие меры поддержки россиян и проработать дополнительные. Видео выступления Мишустина опубликовано в Telegram-канале правительства.

«Нужно проанализировать действующие меры, проработать дополнительные инструменты помощи людям», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что сейчас финансовую поддержку могут получить беременные женщины, одинокие родители и семьи с детьми всех возрастов. С 1 июня все социальные выплаты были проиндексированы на 10%, добавил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что важно сохранить стабильную ситуацию с занятостью в стране, – этому помогут реализация отраслевых стратегий и продление действующих мер поддержки рынка труда. Мишустин призвал уделить особое внимание планированию подготовки кадров под запросы предприятий, развитию инструментов трудовой мобильности и комплексной модернизации институтов занятости.

1 июня социальные выплаты в России были проиндексированы на 10%. В результате пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб., минимальный размер оплаты труда – до 15 279 руб., прожиточный минимум – до 13 919 руб. Индексация пенсий затронула 35 млн россиян, а увеличение МРОТа позволит повысить зарплаты 4 млн работников. На индексацию выделили 509,7 млрд руб., из которых 472,4 млрд направили на повышение пенсий.

С 2021 г. беременные женщины, которые находятся в трудном финансовом положении и встали на учет в женской консультации в ранние сроки беременности, получили право на пособие. Также ежемесячные пособия ввели для одиноких родителей, а с 1 мая пособия могут получить семьи с детьми 8-17 лет. Получить пособие могут только малоимущие семьи, а его размер составляет от 50 до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе – от 6000 до 12 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных