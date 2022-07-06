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Усманов развелся с женой после 30 лет брака

Ведомости

Предприниматель Алишер Усманов развелся со своей женой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер-Усмановой, сообщает ТАСС. Усманов и Винер-Усманова находились в браке 30 лет — с 1992 года.

«Развелись через ЗАГС, а не через суд. Поэтому иск был отозван», — заявила Винер-Усманова. В ЗАГСах оформляются разводы, если у каждого из супругов нет друг к другу претензий или неурегулированных имущественных вопросов, а также если каждый их них согласен с процедурой.

Заявление на развод Усманов подал 4 мая, их карточка дела была в архиве судебного участка мирового судьи № 205. После подачи заявления супругам было выделено еще несколько недель для окончательного принятия решения о разводе. В итоге судебное заседание было назначено на 7 июня. Также 6 июля стало известно, что Усманов отозвал иск на развод.

Ранее по теме: Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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