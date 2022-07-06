Усманов развелся с женой после 30 лет брака

«Развелись через ЗАГС, а не через суд. Поэтому иск был отозван», — заявила Винер-Усманова. В ЗАГСах оформляются разводы, если у каждого из супругов нет друг к другу претензий или неурегулированных имущественных вопросов, а также если каждый их них согласен с процедурой.