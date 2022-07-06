Усманов развелся с женой после 30 лет брака
Предприниматель Алишер Усманов развелся со своей женой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер-Усмановой, сообщает ТАСС. Усманов и Винер-Усманова находились в браке 30 лет — с 1992 года.
«Развелись через ЗАГС, а не через суд. Поэтому иск был отозван», — заявила Винер-Усманова. В ЗАГСах оформляются разводы, если у каждого из супругов нет друг к другу претензий или неурегулированных имущественных вопросов, а также если каждый их них согласен с процедурой.
Заявление на развод Усманов подал 4 мая, их карточка дела была в архиве судебного участка мирового судьи № 205. После подачи заявления супругам было выделено еще несколько недель для окончательного принятия решения о разводе. В итоге судебное заседание было назначено на 7 июня. Также 6 июля стало известно, что Усманов отозвал иск на развод.