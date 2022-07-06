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Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

Ведомости

Совладелец USM Holdings Алишер Усманов отозвал иск на развод с Ириной Винер-Усмановой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, сообщил ТАСС со ссылкой на судебный участок № 205 московского района Крылатское.

«Истец отозвал исковое заявление, судебное производство по иску прекращено», — сообщили в суде.

Усманов и Винер женаты с 1992 г. Усманов подал иск в суд в мае, первое рассмотрение было назначено на 7 июня.

После начала спецоперации России на Украине бизнесмен попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Основанный Усмановым холдинг USM назвал санкции ЕС против бизнесмена необоснованными.

Ранее по теме: Алишер Усманов подал на развод с женой Ириной Винер-Усмановой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных