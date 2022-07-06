Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер
Совладелец USM Holdings Алишер Усманов отозвал иск на развод с Ириной Винер-Усмановой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, сообщил ТАСС со ссылкой на судебный участок № 205 московского района Крылатское.
«Истец отозвал исковое заявление, судебное производство по иску прекращено», — сообщили в суде.
Усманов и Винер женаты с 1992 г. Усманов подал иск в суд в мае, первое рассмотрение было назначено на 7 июня.
После начала спецоперации России на Украине бизнесмен попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Основанный Усмановым холдинг USM назвал санкции ЕС против бизнесмена необоснованными.