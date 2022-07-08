VK Play: каждый пятый российский геймер нашел пару в видеоиграх

Около половины геймеров нашли себе пару благодаря игре в одной команде, для трети опрощенных такая встреча оказалась случайной. 16% опрошенных намеренно искали вторую половину через видеоигры: женщины в возрасте 18-24 лет признавались в этом на 11% чаще, чем мужчины. Чаще всего респондентам удавалось познакомиться с парнем или девушкой в головоломках — 21%, стратегиях — 19%, шутерах — 14%, а также MMORPG — 11%, следует из опроса.