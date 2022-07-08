VK Play: каждый пятый российский геймер нашел пару в видеоиграх
18% россиян, которые играют в видеоигры, нашли там пару, 49% — хорошего друга, а 38% — партнера в команду, говорится в результатах опроса VK Play и аналитического агентства ResearchMe. Опрос провели ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. В нем приняли участие более 2000 человек старше 18 лет.
Около половины геймеров нашли себе пару благодаря игре в одной команде, для трети опрощенных такая встреча оказалась случайной. 16% опрошенных намеренно искали вторую половину через видеоигры: женщины в возрасте 18-24 лет признавались в этом на 11% чаще, чем мужчины. Чаще всего респондентам удавалось познакомиться с парнем или девушкой в головоломках — 21%, стратегиях — 19%, шутерах — 14%, а также MMORPG — 11%, следует из опроса.
47% опрошенных нейтрально относятся к дружбе в видеоиграх, 43% — положительно, а 46% из них до сих пор поддерживают контакт с теми, с кем ранее познакомились в видеоигре. При этом около половины респондентов видятся со своими знакомыми по видеоиграм офлайн: 19% — регулярно, 23% — редко.
По данным аналитиков, треть опрошенных предпочитают играть в видеоигры с друзьями и возлюбленными, чтобы разделить с ними эмоции и укрепить отношения за совместным занятием. Чаще всего опрошенные играют с мужем или женой — 35%, детьми — 31%, сестрами или братьями — 23%.
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