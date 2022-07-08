В Казани задержаны мошенники за кражу у матери погибшего на Украине военного

Потерпевшая рассказала, что ей сообщили об утечке данных и необходимости застраховать ее расчетные счета. Она несколько дней подряд под контролем мошенников снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими подконтрольные абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки. Таким образом было переведено более 12,7 млн руб. В эту сумму вошли предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения потерпевшей и деньги, взятые в кредит.