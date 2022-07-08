В Казани задержаны мошенники за кражу у матери погибшего на Украине военного
Сотрудники полиции задержали четверых жителей Казани, которые подозреваются в хищении более 12,7 млн руб. у матери погибшего в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащего, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Они представились потерпевшей представителями Сбербанка.
Потерпевшая рассказала, что ей сообщили об утечке данных и необходимости застраховать ее расчетные счета. Она несколько дней подряд под контролем мошенников снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими подконтрольные абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки. Таким образом было переведено более 12,7 млн руб. В эту сумму вошли предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения потерпевшей и деньги, взятые в кредит.
«Выяснилось, что задержанные арендовали квартиру и организовали в ней так называемый штаб, из которого координировали операции по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные счета. При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт», — отметила Волк. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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