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На МКАДе девять автомобилей попали в ДТП из-за оторвавшегося колеса

Ведомости

Авария с участием девяти автомобилей произошла на 38 км внешней стороны МКАД из-за оторвавшегося колеса у ВАЗ 2114, в результате никто не пострадал, сообщила ГИБДД Москвы. 

«По предварительным данным пострадавших нет. Происшествие стало возможным из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося ранее в крайней правой полосе», — рассказали в инспекции.

По данным Дептранса Москвы, движение на этом участке затруднено на протяжении 7,2 км. В департаменте рекомендовали объезжать пробку по улице Обручева. Сотрудники ГАИ оформляют ДТП и принимают меры, чтобы оперативно убрать поврежденные машины с проезжей части. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных