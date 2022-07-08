На МКАДе девять автомобилей попали в ДТП из-за оторвавшегося колеса
Авария с участием девяти автомобилей произошла на 38 км внешней стороны МКАД из-за оторвавшегося колеса у ВАЗ 2114, в результате никто не пострадал, сообщила ГИБДД Москвы.
«По предварительным данным пострадавших нет. Происшествие стало возможным из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося ранее в крайней правой полосе», — рассказали в инспекции.
По данным Дептранса Москвы, движение на этом участке затруднено на протяжении 7,2 км. В департаменте рекомендовали объезжать пробку по улице Обручева. Сотрудники ГАИ оформляют ДТП и принимают меры, чтобы оперативно убрать поврежденные машины с проезжей части.