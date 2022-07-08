Топ-менеджер «Аэрофлота» получил семь лет по делу о хищении 250 млн рублей
Суд начал рассматривать это дело в марте 2021 г. Изначально прокуратура запрашивала для каждого из фигурантов девять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Все фигуранты дела были арестованы в октябре 2019 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Никто из них не признал вину.
По версии следствия, Александров в 2016 г. вместе с адвокатами Сливко и Кибец заключили от имени компании «Аэрофлот» четыре договора на оказание юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. При этом необходимость в этом отсутствовала, поскольку юридическим сопровождением занимался соответствующий отдел авиакомпании, считает Генпрокуратура. На основании этих документов о якобы оказанных услугах Александров и Давыдова перевели 250,6 млн руб. на счета адвокатов.
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