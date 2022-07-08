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Общество

Топ-менеджер «Аэрофлота» получил семь лет по делу о хищении 250 млн рублей

Ведомости

Гагаринский суд Москвы признал виновным заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова в хищении у авиакомпании более 250 млн руб. и приговорил его к семи годам лишения свободы, сообщает «Интерфакс». Ему также назначили штраф в размере 900 тыс. руб.

Другие фигуранты дела – бывшая начальница одного из отделов авиакомпании Татьяна Давыдова и адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец. Каждый из них получил по 6-6,5 лет лишения свободы и штрафы в размере 700 тыс. руб., 650 тыс. руб. и 600 тыс. руб. соответственно, уточняет РБК

Суд начал рассматривать это дело в марте 2021 г. Изначально прокуратура запрашивала для каждого из фигурантов девять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Все фигуранты дела были арестованы в октябре 2019 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Никто из них не признал вину.

По версии следствия, Александров в 2016 г. вместе с адвокатами Сливко и Кибец заключили от имени компании «Аэрофлот» четыре договора на оказание юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. При этом необходимость в этом отсутствовала, поскольку юридическим сопровождением занимался соответствующий отдел авиакомпании, считает Генпрокуратура. На основании этих документов о якобы оказанных услугах Александров и Давыдова перевели 250,6 млн руб. на счета адвокатов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных