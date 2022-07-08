Топ-менеджер «Аэрофлота» получил семь лет по делу о хищении 250 млн рублей

Суд начал рассматривать это дело в марте 2021 г. Изначально прокуратура запрашивала для каждого из фигурантов девять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Все фигуранты дела были арестованы в октябре 2019 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Никто из них не признал вину.