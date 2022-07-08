В Грузии заявили о резком росте числа посетивших страну граждан России

Сейчас большое количество путешественников сказалось в заторах на дорогах. Так, у пограничного КПП «Верхний Ларс» — «Казбеги» на сухопутной границе между Россией и Грузией автомобильная очередь растянулась на 20 км, из-за чего некоторым семьями приходится стоять в ней больше суток, отмечает «Коммерсантъ».