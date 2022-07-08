В Грузии заявили о резком росте числа посетивших страну граждан России
Число посетивших Грузию граждан Росси выросло в пять раз в июне 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма при правительстве Грузии. Всего за месяц страну посетило 90 239 россиян.
Жители России заняли первое место среди посетивших Грузию за указанный месяц иностранцев, на втором месте оказалась Турция (62 192 визитера), на третьем — Армения (61 974). Всего за июнь Грузию посетило 445 894 туриста из-за рубежа, что на 185,5% больше показателя 2021 г.
Всего за первые шесть месяцев 2022 г. Грузию посетило более 1,6 млн иностранных путешественников, что на 234,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Сейчас большое количество путешественников сказалось в заторах на дорогах. Так, у пограничного КПП «Верхний Ларс» — «Казбеги» на сухопутной границе между Россией и Грузией автомобильная очередь растянулась на 20 км, из-за чего некоторым семьями приходится стоять в ней больше суток, отмечает «Коммерсантъ».
Несмотря на то что общее количество гостей из всех стран выросло, турпоток не доходит до показателей допандемийного 2019 г.: показатель за январь - июнь составляет лишь 64,3% от уровня 2019 г.