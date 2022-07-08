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Общество

В Грузии заявили о резком росте числа посетивших страну граждан России

Ведомости

Число посетивших Грузию граждан Росси выросло в пять раз в июне 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма при правительстве Грузии. Всего за месяц страну посетило 90 239 россиян.

Жители России заняли первое место среди посетивших Грузию за указанный месяц иностранцев, на втором месте оказалась Турция (62 192 визитера), на третьем — Армения (61 974). Всего за июнь Грузию посетило 445 894 туриста из-за рубежа, что на 185,5% больше показателя 2021 г.

Всего за первые шесть месяцев 2022 г. Грузию посетило более 1,6 млн иностранных путешественников, что на 234,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. 

Сейчас большое количество путешественников сказалось в заторах на дорогах. Так, у пограничного КПП «Верхний Ларс» — «Казбеги» на сухопутной границе между Россией и Грузией автомобильная очередь растянулась на 20 км, из-за чего некоторым семьями приходится стоять в ней больше суток, отмечает «Коммерсантъ».

Несмотря на то что общее количество гостей из всех стран выросло, турпоток не доходит до показателей допандемийного 2019 г.: показатель за январь - июнь составляет лишь 64,3% от уровня 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных