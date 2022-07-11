Суд в Новосибирске оставил в силе арест умершего ученого Колкера
Новосибирский областной суд оставил без изменений решение Советского райсуда Новосибирска об аресте ученого-физика Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене, сообщили «РИА Новости». Колкер скончался через два дня после ареста, у него была четвертая стадия рака.
«Постановление Советского районного суда Новосибирска оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения», — заявила судья.
30 июня «Интерфакс» сообщил об аресте Колкера, мужчину задержали в больнице, где он лечился от четвертой стадии рака. Сын Колкера Максим пояснил, что ФСБ задержала ученого в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния. ТАСС сообщал, что Колкера вывезли на самолете в Москву и поместили в «Лефортово». По данным родственников, Колкер читал лекции студентам в Китае, содержание которых проверяла ФСБ. Его подозревали в передаче данных Пекину, писал ТАСС.
На сайте университета говорится, что Колкер специализировался на физической электронике. Колкер — доктор физико-математических наук, автор 112 научных работ и трех патентов. Также он был научным сотрудником Института лазерной физики СО РАН.