Подозреваемые в избиении российского военнослужащего в Крыму задержаны
В Судаке на юго-востоке Крыма задержали подозреваемых в избиении российского военнослужащего, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Всё подозреваемые в избиение военного в Судаке опрошены. Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — сообщил советник.
День назад, 11 июля неизвестные избили российского военного. Крючков рассказывал, что потерпевший военный проходил лечение в местном санатории. С его слов, неизвестные избили военнослужащего. «Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», – рассказал советник главы Крыма.
Буквы Z и V — неофициальные символы военной операции России на Украине, которая началась 24 февраля. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «Zа победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет Vыполнена».
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