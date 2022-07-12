Подозреваемые в избиении российского военнослужащего в Крыму задержаны

День назад, 11 июля неизвестные избили российского военного. Крючков рассказывал, что потерпевший военный проходил лечение в местном санатории. С его слов, неизвестные избили военнослужащего. «Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», – рассказал советник главы Крыма.