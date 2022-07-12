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Подозреваемые в избиении российского военнослужащего в Крыму задержаны

Ведомости

В Судаке на юго-востоке Крыма задержали подозреваемых в избиении российского военнослужащего, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Всё подозреваемые в избиение военного в Судаке опрошены. Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — сообщил советник.

День назад, 11 июля неизвестные избили российского военного. Крючков рассказывал, что потерпевший военный проходил лечение в местном санатории. С его слов, неизвестные избили военнослужащего. «Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», – рассказал советник главы Крыма.

Буквы Z и V — неофициальные символы военной операции России на Украине, которая началась 24 февраля. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «Zа победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет Vыполнена».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных