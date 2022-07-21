Венедиктов не войдет в новый состав штаба по наблюдению за выборами в Москве
Бывший главред «Эха Москвы» (признан в России СМИ-иноагентом) Алексей Венедиктов не войдет в новый состав Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Константина Ремчукова.
«Отсутствие Венедиктова — это тоже вызов. Смогут ли новые люди, которые будут в штабе, быть так же убедительны, доказательны и инициативны. <…> На должность руководителя Общественного штаба после наших размышлений мы предлагаем Ковалева Вадима Юрьевича, человека опытного в этом деле», — заявил Ремчуков.
Венедиктов был членом второго и третьего созывов Общественной палаты Москвы, а также годами возглавлял штаб по общественному наблюдению за выборами в столице.
22 апреля Венедиктов отказался от выдвижения в новый состав Общественной палаты Москвы. «В нынешней ситуации, когда моя позиция по развитию гражданского общества не разделяется большинством коллег, не считаю для себя правильным быть в Общественной палате», — сказал тогда журналист.
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