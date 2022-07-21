Венедиктов не войдет в новый состав штаба по наблюдению за выборами в Москве

«Отсутствие Венедиктова — это тоже вызов. Смогут ли новые люди, которые будут в штабе, быть так же убедительны, доказательны и инициативны. <…> На должность руководителя Общественного штаба после наших размышлений мы предлагаем Ковалева Вадима Юрьевича, человека опытного в этом деле», — заявил Ремчуков.