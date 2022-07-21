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Венедиктов не войдет в новый состав штаба по наблюдению за выборами в Москве

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Бывший главред «Эха Москвы» (признан в России СМИ-иноагентом) Алексей Венедиктов не войдет в новый состав Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Константина Ремчукова.

«Отсутствие Венедиктова — это тоже вызов. Смогут ли новые люди, которые будут в штабе, быть так же убедительны, доказательны и инициативны. <…> На должность руководителя Общественного штаба после наших размышлений мы предлагаем Ковалева Вадима Юрьевича, человека опытного в этом деле», — заявил Ремчуков.

Венедиктов был членом второго и третьего созывов Общественной палаты Москвы, а также годами возглавлял штаб по общественному наблюдению за выборами в столице. 

22 апреля Венедиктов отказался от выдвижения в новый состав Общественной палаты Москвы. «В нынешней ситуации, когда моя позиция по развитию гражданского общества не разделяется большинством коллег, не считаю для себя правильным быть в Общественной палате», — сказал тогда журналист. 

Ранее по теме: Суд признал законным включение Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных