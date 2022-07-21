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Стивен Кинг отказался от своих слов о Бандере

Ведомости

Американский писатель Стивен Кинг отказался от своих слов о «великом человеке» Степане Бандере, которые он произнес в разговоре с позвонившими ему российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Писатель высказался на эту тему в своем Twitter. 

«Чистая чушь. <...> В этом нет правды», — написал Кинг в соцсети. 

Ранее Кингу позвонили от лица президента Украины пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), которые притворились президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы с пранкерами Кинг был в бейсболке с украинским флагом. 

В ходе разговора подставной президент Украины попросил Кинга написать выдуманный сценарий про жестокость российских военнослужащих. Разговор пранкеры выложили на своем RuTube-канале. 

Кинг во время общения высказался также насчет Бандеры. Американский писатель заявил, что нет идеальных людей, Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон тоже не были идеальными — они были рабовладельцами, уточнил Кинг. «Так что, знаете, в целом я думаю, что Бандера – великий человек и вы – великий человек», — заявил писатель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных