Стивен Кинг отказался от своих слов о Бандере

Кинг во время общения высказался также насчет Бандеры. Американский писатель заявил, что нет идеальных людей, Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон тоже не были идеальными — они были рабовладельцами, уточнил Кинг. «Так что, знаете, в целом я думаю, что Бандера – великий человек и вы – великий человек», — заявил писатель.