Стивен Кинг отказался от своих слов о Бандере
Американский писатель Стивен Кинг отказался от своих слов о «великом человеке» Степане Бандере, которые он произнес в разговоре с позвонившими ему российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Писатель высказался на эту тему в своем Twitter.
«Чистая чушь. <...> В этом нет правды», — написал Кинг в соцсети.
Ранее Кингу позвонили от лица президента Украины пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), которые притворились президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы с пранкерами Кинг был в бейсболке с украинским флагом.
В ходе разговора подставной президент Украины попросил Кинга написать выдуманный сценарий про жестокость российских военнослужащих. Разговор пранкеры выложили на своем RuTube-канале.
Кинг во время общения высказался также насчет Бандеры. Американский писатель заявил, что нет идеальных людей, Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон тоже не были идеальными — они были рабовладельцами, уточнил Кинг. «Так что, знаете, в целом я думаю, что Бандера – великий человек и вы – великий человек», — заявил писатель.
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