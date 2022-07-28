В минтуризма Болгарии сообщили о росте турпотока из России почти в 4 раза
В Болгарию в январе-мае этого года приехали 33 580 туристов из России – в 3,9 раза больше в годовом выражении, сообщил портал Dnes со ссылкой на министра туризма Болгарии Христо Проданова.
«Несмотря на сложную международную обстановку и отсутствие прямых авиарейсов, в январе-мае зафиксировано 33 5800 прибытий российских туристов с ночевкой в Болгарию. Это в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал Проданов.
По его словам, консульство при посольстве Болгарии в Москве выдает россиянам туристические визы в обычном режиме. Проданов отметил, что россияне в основном добираются до Болгарии через Стамбул и Ереван. Министр добавил, что никто из российских туроператоров не объявлял о закрытии туров в Болгарию – они готовы продолжать работать и адаптироваться к новым условиям.
18 июля РБК со ссылкой на данные турфирм сообщил, что в визовых центрах популярных у россиян стран Европы появились очереди на получение шенгенских виз: в визовых центрах Франции, Греции и Испании уже нет свободных окон на июль для подачи документов.
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