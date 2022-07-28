В минтуризма Болгарии сообщили о росте турпотока из России почти в 4 раза

По его словам, консульство при посольстве Болгарии в Москве выдает россиянам туристические визы в обычном режиме. Проданов отметил, что россияне в основном добираются до Болгарии через Стамбул и Ереван. Министр добавил, что никто из российских туроператоров не объявлял о закрытии туров в Болгарию – они готовы продолжать работать и адаптироваться к новым условиям.