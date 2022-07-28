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Общество

В минтуризма Болгарии сообщили о росте турпотока из России почти в 4 раза

Ведомости

В Болгарию в январе-мае этого года приехали 33 580 туристов из России – в 3,9 раза больше в годовом выражении, сообщил портал Dnes со ссылкой на министра туризма Болгарии Христо Проданова.

«Несмотря на сложную международную обстановку и отсутствие прямых авиарейсов, в январе-мае зафиксировано 33 5800 прибытий российских туристов с ночевкой в Болгарию. Это в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал Проданов.

По его словам, консульство при посольстве Болгарии в Москве выдает россиянам туристические визы в обычном режиме. Проданов отметил, что россияне в основном добираются до Болгарии через Стамбул и Ереван. Министр добавил, что никто из российских туроператоров не объявлял о закрытии туров в Болгарию – они готовы продолжать работать и адаптироваться к новым условиям.

18 июля РБК со ссылкой на данные турфирм сообщил, что в визовых центрах популярных у россиян стран Европы появились очереди на получение шенгенских виз: в визовых центрах Франции, Греции и Испании уже нет свободных окон на июль для подачи документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных