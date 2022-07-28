В Минобрнауки назвали самые востребованные среди абитуриентов специальности
Самыми популярными среди абитуриентов Москвы и Санкт-Петербурга направлениями оказались IT, экономика, менеджмент, юриспруденция и информатика, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
«В топ-5 наиболее востребованных среди абитуриентов специальностей в Москве и Санкт-Петербурге в этом году вошли «Информационные системы и технологии», «Экономика», «Менеджмент», «Информатика и вычислительная техника», а также «Юриспруденция», – говорится в сообщении.
В регионах России в топ-5 вместо менеджмента и информатики вошли «Педагогическое образование» и «Лечебное дело».
Самыми популярными по числу поданных заявлений в Москве стали МИРЭА – Российский технологический университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», а также Финансовый университет при правительстве РФ. В Петербурге в тройку самых популярных вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. Среди региональных вузов лидерами стали Уральский федеральный университет, Казанский федеральный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
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