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В Минобрнауки назвали самые востребованные среди абитуриентов специальности

Ведомости

Самыми популярными среди абитуриентов Москвы и Санкт-Петербурга направлениями оказались IT, экономика, менеджмент, юриспруденция и информатика, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

«В топ-5 наиболее востребованных среди абитуриентов специальностей в Москве и Санкт-Петербурге в этом году вошли «Информационные системы и технологии», «Экономика», «Менеджмент», «Информатика и вычислительная техника», а также «Юриспруденция», – говорится в сообщении.

В регионах России в топ-5 вместо менеджмента и информатики вошли «Педагогическое образование» и «Лечебное дело».

Самыми популярными по числу поданных заявлений в Москве стали МИРЭА – Российский технологический университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», а также Финансовый университет при правительстве РФ. В Петербурге в тройку самых популярных вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. Среди региональных вузов лидерами стали Уральский федеральный университет, Казанский федеральный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных