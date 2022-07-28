В Минобрнауки назвали самые востребованные среди абитуриентов специальности

Самыми популярными по числу поданных заявлений в Москве стали МИРЭА – Российский технологический университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», а также Финансовый университет при правительстве РФ. В Петербурге в тройку самых популярных вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. Среди региональных вузов лидерами стали Уральский федеральный университет, Казанский федеральный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.