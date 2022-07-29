Порядка 70 домов в Брилевке Херсонской области пострадали от обстрела ВСУ
В Херсонской области повреждены около 70 домов после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка городского типа Брилевка, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилла Стремоусова.
«Около 70 домов пострадали — пробитые крыши, выбитые стекла», — говорит он.
Также он рассказал, что сейчас числятся пропавшими семья из пяти человек — двоих взрослых и троих детей. Тела пока не были обнаружены, поэтому говорить о том, что люди погибли, еще рано. «Они ночевали в доме, потом вроде как были в подвале. Но там сгорело все», — отметил Стремоусов.
24 июня Стремоусов сообщил о гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта региональной администрации Дмитрия Савлученко в результате теракта. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль.
21 июня было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. Он рассказывал, что на дороге, по которой он ехал на работу, сработал фугасный снаряд. Турулев получил осколочные ранения и контузию, писало агентство «РИА Новости». Взрывное устройство было заложено под забором жилого дома в траве. Ближайшие здания получили повреждения, однако из жителей никто не пострадал.
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