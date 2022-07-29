Порядка 70 домов в Брилевке Херсонской области пострадали от обстрела ВСУ

Также он рассказал, что сейчас числятся пропавшими семья из пяти человек — двоих взрослых и троих детей. Тела пока не были обнаружены, поэтому говорить о том, что люди погибли, еще рано. «Они ночевали в доме, потом вроде как были в подвале. Но там сгорело все», — отметил Стремоусов.