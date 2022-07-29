Газета
Общество

Порядка 70 домов в Брилевке Херсонской области пострадали от обстрела ВСУ

Ведомости

В Херсонской области повреждены около 70 домов после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка городского типа Брилевка, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилла Стремоусова.

«Около 70 домов пострадали — пробитые крыши, выбитые стекла», — говорит он.

Также он рассказал, что сейчас числятся пропавшими семья из пяти человек — двоих взрослых и троих детей. Тела пока не были обнаружены, поэтому говорить о том, что люди погибли, еще рано. «Они ночевали в доме, потом вроде как были в подвале. Но там сгорело все», — отметил Стремоусов.

24 июня Стремоусов сообщил о гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта региональной администрации Дмитрия Савлученко в результате теракта. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль.

21 июня было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. Он рассказывал, что на дороге, по которой он ехал на работу, сработал фугасный снаряд. Турулев получил осколочные ранения и контузию, писало агентство «РИА Новости». Взрывное устройство было заложено под забором жилого дома в траве. Ближайшие здания получили повреждения, однако из жителей никто не пострадал.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: В Херсоне два сотрудника ППС пострадали при подрыве самодельного устройства

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных