Spiegel сообщил о признаках износа у поставленных Украине немецких гаубиц

Проблемы также возникли и во время тестирования в Германии боеприпасов для зенитного танка «Гепард» (первые пять машин были недавно доставлены на Украину). Оказалось, что огневая система этого танка не смогла «распознать» боеприпасы норвежского производителя, их приходится дорабатывать.