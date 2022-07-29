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Spiegel сообщил о признаках износа у поставленных Украине немецких гаубиц

Ведомости

Украинская сторона рассказала о признаках износа у самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, полученных от Германии месяц назад, пишет издание Der Spiegel.

«В середине недели Киев проинформировал минобороны ФРГ о том, что некоторые из семи поставленных в конце июня орудий PzH 2000 после интенсивного обстрела российских позиций выдавали сообщения об ошибках», – утверждает издание.

Именно с интенсивностью использования и связаны появившиеся проблемы, считают в бундесвере. Еще одна возможная причина – в использовании так называемых «умных боеприпасов» на слишком большом расстоянии. В ФРГ пообещали поставить Киеву необходимые запчасти для устранения неполадок, отмечает издание.

Проблемы также возникли и во время тестирования в Германии боеприпасов для зенитного танка «Гепард» (первые пять машин были недавно доставлены на Украину). Оказалось, что огневая система этого танка не смогла «распознать» боеприпасы норвежского производителя, их приходится дорабатывать.

Ранее Der Spiegel сообщил, что Берлин одобрил продажу 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро Украине, их поставит немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Производство всех 100 гаубиц может занять несколько лет, поэтому речь идет об усилении украинской армии прежде всего в долгосрочной перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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