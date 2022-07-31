Володин перечислил вступающие в силу с 1 августа изменения в законодательстве

Кроме того, в августе работающим пенсионерам произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Размер повышения индивидуален, он рассчитывается на основании выплаченной работодателем за 2021 год суммы страховых взносов. Для граждан России, которым в этом году исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к пенсии вырастет на 7220 руб.