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Володин перечислил вступающие в силу с 1 августа изменения в законодательстве

Ведомости

С начала месяца Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет передавать данные налогоплательщика другим сторонам в случае его согласия и это не будет считаться разглашением налоговой тайны. О вступающих с 1 августа в силу изменениях спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Также с августа станет проще процедура для оформления самозанятости, встать на учет можно будет через портал госуслуг. Отмечается, что этим смогут воспользоваться граждане Луганской и Донецкой народных республик, России, Белоруссии, Армении и Казахстана.

Кроме того, в августе работающим пенсионерам произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Размер повышения индивидуален, он рассчитывается на основании выплаченной работодателем за 2021 год суммы страховых взносов. Для граждан России, которым в этом году исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к пенсии вырастет на 7220 руб.

В августе также вступят в силу новые поправки в закон об оружии, которые уточнят условия покупки огнестрельного длинноствольного нарезного оружия. Гражданам запретят его коллекционирование при отсутствии разрешения на его приобретение.

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Кроме того, с 1 августа реклама заменителей женского молока и детского питания должна будет содержать информацию о преимуществах грудного вскармливания, сведения о возрастных ограничениях и предупреждение о необходимости консультации со специалистами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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