Володин перечислил вступающие в силу с 1 августа изменения в законодательстве
С начала месяца Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет передавать данные налогоплательщика другим сторонам в случае его согласия и это не будет считаться разглашением налоговой тайны. О вступающих с 1 августа в силу изменениях спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Также с августа станет проще процедура для оформления самозанятости, встать на учет можно будет через портал госуслуг. Отмечается, что этим смогут воспользоваться граждане Луганской и Донецкой народных республик, России, Белоруссии, Армении и Казахстана.
Кроме того, в августе работающим пенсионерам произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Размер повышения индивидуален, он рассчитывается на основании выплаченной работодателем за 2021 год суммы страховых взносов. Для граждан России, которым в этом году исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к пенсии вырастет на 7220 руб.
В августе также вступят в силу новые поправки в закон об оружии, которые уточнят условия покупки огнестрельного длинноствольного нарезного оружия. Гражданам запретят его коллекционирование при отсутствии разрешения на его приобретение.
Кроме того, с 1 августа реклама заменителей женского молока и детского питания должна будет содержать информацию о преимуществах грудного вскармливания, сведения о возрастных ограничениях и предупреждение о необходимости консультации со специалистами.