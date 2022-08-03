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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в ближайшее время

Ведомости

Воздух в Москве с 3 по 6 августа может прогреться местами до 33 граудсов, об этом сообщает Главное управление МЧС по Москве со ссылкой на данные синоптиков Росгидромета. 

«​​В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС Москвы рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — сказано в распространенном МЧС предупреждении. 

В ведомстве также напомнили о правилах купания в водоемах. Москвичам рекомендовали избегать купания в незнакомых местах и в одиночку, не приближаться к судам и не покидать ограниченную знаками зону купания, а также не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. 

Жара сохраняется и в Европе. Франция сейчас переживает третью волну жары, из-за которой накануне, 2 августа, особый режим использования воды был распространен на территорию всей страны. В некоторых регионах, наиболее пострадавших от засухи, ввели запрет на полив сада и мытье машин и дорог в дневное время. Такой жары во Франции не было с 1959 г. В Испании от жары скончались более 500 человек, следует из данных Минздрава страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных