МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в ближайшее время

Жара сохраняется и в Европе. Франция сейчас переживает третью волну жары, из-за которой накануне, 2 августа, особый режим использования воды был распространен на территорию всей страны. В некоторых регионах, наиболее пострадавших от засухи, ввели запрет на полив сада и мытье машин и дорог в дневное время. Такой жары во Франции не было с 1959 г. В Испании от жары скончались более 500 человек, следует из данных Минздрава страны.