МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в ближайшее время
Воздух в Москве с 3 по 6 августа может прогреться местами до 33 граудсов, об этом сообщает Главное управление МЧС по Москве со ссылкой на данные синоптиков Росгидромета.
«В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС Москвы рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — сказано в распространенном МЧС предупреждении.
В ведомстве также напомнили о правилах купания в водоемах. Москвичам рекомендовали избегать купания в незнакомых местах и в одиночку, не приближаться к судам и не покидать ограниченную знаками зону купания, а также не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Жара сохраняется и в Европе. Франция сейчас переживает третью волну жары, из-за которой накануне, 2 августа, особый режим использования воды был распространен на территорию всей страны. В некоторых регионах, наиболее пострадавших от засухи, ввели запрет на полив сада и мытье машин и дорог в дневное время. Такой жары во Франции не было с 1959 г. В Испании от жары скончались более 500 человек, следует из данных Минздрава страны.
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