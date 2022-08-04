В Госдуме предложили прописать в законе статус профессиональных блогеров

Депутат привел историю девушки из Кузбасса, которая по рекомендации блогера купила телефон в соцсети. После совершения покупки аккаунт девушки был заблокирован, а магазин переименовался. Девушка написала заявление в полицию, однако такие дела, отметил Горелкин, сложно расследовать. Инфлюенсер при этом заявил, что не несет никакой ответственности за рекламу. По словам Горелкина, блогер будет проходить по делу лишь свидетелем.