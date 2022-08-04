В Госдуме предложили прописать в законе статус профессиональных блогеров
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что в законодательстве необходимо прописать правовой статус профессиональных блогеров (инфлюенсеров) и запретить им рекламировать сомнительные товары и услуги.
«В законодательстве нужно прописать правовой статус профессиональных инфлюэнсеров — но в то же время не повторить ошибок, допущенных в законе о «реестре блогеров»», — сообщил политик в своем Telegram-канале. Он также предложил сформировать этический свод правил для блогеров и всячески способствовать их самоорганизации.
Депутат привел историю девушки из Кузбасса, которая по рекомендации блогера купила телефон в соцсети. После совершения покупки аккаунт девушки был заблокирован, а магазин переименовался. Девушка написала заявление в полицию, однако такие дела, отметил Горелкин, сложно расследовать. Инфлюенсер при этом заявил, что не несет никакой ответственности за рекламу. По словам Горелкина, блогер будет проходить по делу лишь свидетелем.
29 июня координатор Совета блогеров при Совфеде Валерия Рытвина выступила с предложением дополнить ОКВЭД (отраслевой код, вписанный при регистрации компании в ЕГРЮЛ) пунктом 73.3: «Деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента». Добавление кода в ОКВЭД призвано решить сразу две задачи: обозначить правовой статус блогеров и позволить соблюсти баланс интересов отрасли и государства.
В 2014 г. был введен закон, который частично приравнял популярных блогеров к СМИ. Блогер с аудиторией более 3000 человек обязан был регистрироваться в реестре популярных инфлюенсеров, проверять публикуемую информацию на предмет нарушения законов, а также проверять информацию на предмет достоверности.
Несмотря на это, в августе 2017 г. Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров, потому что федеральный закон № 276 от 29 июля 2017 г. признал утратившими силу положения, регулировавшие деятельность блогеров — статью 10.2. «Особенности распространения блогером общедоступной информации» из ФЗ № 97 от 4 мая 2014 г.
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