Газета
Общество

Минцифры предложило ввести на Госуслугах авторизацию по биометрии

Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило ввести авторизацию по биометрическим данным на портале «Госуслуг» как первый фактор аутентификации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минцифры России предлагает организовать вход на портал по биометрии как первый фактор аутентификации. Это носит добровольный характер и возможно только при желании физического лица», — рассказали в ведомстве. Возможность войти в аккаунт на «Госулугах» по логину и паролю при этом сохранится.

20 февраля 2021 г. Минцифры разработало постановление, согласно которому граждане России получат возможность сдавать биометрические данные, включая трехмерные фото лица и образцы голоса, в многофункциональных центрах (МФЦ) и получать по ним госуслуги без паспорта.

В начале 2022 г. Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» (оператор «Единой биометрической системы») на интеграцию единой системы идентификации и аутентификации «Госуслуг» с «Единой биометрической системой». Это должно позволить войти на портал с помощью биометрических данных. Также через приложение «Госуслуг» Минцифры планирует собирать биометрические данные лица и голоса. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных