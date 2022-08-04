Минцифры предложило ввести на Госуслугах авторизацию по биометрии
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило ввести авторизацию по биометрическим данным на портале «Госуслуг» как первый фактор аутентификации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Минцифры России предлагает организовать вход на портал по биометрии как первый фактор аутентификации. Это носит добровольный характер и возможно только при желании физического лица», — рассказали в ведомстве. Возможность войти в аккаунт на «Госулугах» по логину и паролю при этом сохранится.
20 февраля 2021 г. Минцифры разработало постановление, согласно которому граждане России получат возможность сдавать биометрические данные, включая трехмерные фото лица и образцы голоса, в многофункциональных центрах (МФЦ) и получать по ним госуслуги без паспорта.
В начале 2022 г. Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» (оператор «Единой биометрической системы») на интеграцию единой системы идентификации и аутентификации «Госуслуг» с «Единой биометрической системой». Это должно позволить войти на портал с помощью биометрических данных. Также через приложение «Госуслуг» Минцифры планирует собирать биометрические данные лица и голоса.
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