Минцифры предложило ввести на Госуслугах авторизацию по биометрии

«Минцифры России предлагает организовать вход на портал по биометрии как первый фактор аутентификации. Это носит добровольный характер и возможно только при желании физического лица», — рассказали в ведомстве. Возможность войти в аккаунт на «Госулугах» по логину и паролю при этом сохранится.