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Общество

Показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос за неделю на 59,7%

Ведомости

За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей России составил 80,2, увеличившись на 59,7%. Об этом сообщает оперштаб. 

Рост заболеваемости был зафиксирован во всех регионах страны. При этом в 12 субъектах этот показатель увеличился более чем в среднем по России. Также оперштаб отмечает возросшее число госпитализаций. Этот показатель увеличился на 27,7% по сравнению с предыдущей неделей. 

8 августа в России выявили 17 862 случаев случаев заражения COVID-19. Также за последние 24 часа было госпитализировано 1252 человека, еще 8721 пациент выздоровел от COVID-19. Скончались 45 человек. 

За весь период пандемии в России зарегистрировали 18 730 561 случаев коронавируса. При этом 18 048 076 человека вылечились от болезни, а 382 786 — умерли. 

Наибольшее число случаев заражения выявили в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировали 5241 случай заболевания COVID-19. За Москвой по количеству заболевших коронавирусом следует Санкт-Петербург — 2642 случая, Московская область — 1029, Самарская область — 423, Иркутская область — 374.

Днем ранее в России зафиксировали 20 303 случая заражения COVID-19. Показатель стал максимальным с 30 марта. 

На прошлой неделе оперштаб также сообщил о резком падении коллективного иммунитета от коронавируса в России с 10,7 до 8,6%. Отмечается, что за весь период пандемии первый компонент вакцины в России поставили 94 232 374 пациента, а полную вакцинацию прошли 89 250 277 человек.

В связи с ростом заболеваемости ковидом власти ряда российских регионов вновь приступили к перепрофилированию стационаров под прием больных с коронавирусом, в том числе в Санкт-Петербурге, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Сегодня стало известно, что в Волгоградской области возобновили работу оперштаб и клинический совет по борьбе с COVID-19. 

Тем не менее Роспотребнадзор пока что не спешит возвращать антиковидные ограничения. В ведомстве рекомендуют россиянам носить маски в общественных местах и напоминают, что наиболее эффективным методом борьбы с ковидом остается вакцинация и ревакцинация. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных