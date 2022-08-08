Показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос за неделю на 59,7%

Рост заболеваемости был зафиксирован во всех регионах страны. При этом в 12 субъектах этот показатель увеличился более чем в среднем по России. Также оперштаб отмечает возросшее число госпитализаций. Этот показатель увеличился на 27,7% по сравнению с предыдущей неделей.