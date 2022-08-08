Показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос за неделю на 59,7%
За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей России составил 80,2, увеличившись на 59,7%. Об этом сообщает оперштаб.
Рост заболеваемости был зафиксирован во всех регионах страны. При этом в 12 субъектах этот показатель увеличился более чем в среднем по России. Также оперштаб отмечает возросшее число госпитализаций. Этот показатель увеличился на 27,7% по сравнению с предыдущей неделей.
8 августа в России выявили 17 862 случаев случаев заражения COVID-19. Также за последние 24 часа было госпитализировано 1252 человека, еще 8721 пациент выздоровел от COVID-19. Скончались 45 человек.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 18 730 561 случаев коронавируса. При этом 18 048 076 человека вылечились от болезни, а 382 786 — умерли.
Наибольшее число случаев заражения выявили в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировали 5241 случай заболевания COVID-19. За Москвой по количеству заболевших коронавирусом следует Санкт-Петербург — 2642 случая, Московская область — 1029, Самарская область — 423, Иркутская область — 374.
Днем ранее в России зафиксировали 20 303 случая заражения COVID-19. Показатель стал максимальным с 30 марта.
На прошлой неделе оперштаб также сообщил о резком падении коллективного иммунитета от коронавируса в России с 10,7 до 8,6%. Отмечается, что за весь период пандемии первый компонент вакцины в России поставили 94 232 374 пациента, а полную вакцинацию прошли 89 250 277 человек.
В связи с ростом заболеваемости ковидом власти ряда российских регионов вновь приступили к перепрофилированию стационаров под прием больных с коронавирусом, в том числе в Санкт-Петербурге, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Сегодня стало известно, что в Волгоградской области возобновили работу оперштаб и клинический совет по борьбе с COVID-19.
Тем не менее Роспотребнадзор пока что не спешит возвращать антиковидные ограничения. В ведомстве рекомендуют россиянам носить маски в общественных местах и напоминают, что наиболее эффективным методом борьбы с ковидом остается вакцинация и ревакцинация.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса