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Экс-генерала УМВД по Екатеринбургу Трифонова приговорили к 9,5 года за взятку

Ведомости

Ленинский суд Екатеринбурга приговорил бывшего главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за получение взятки в размере 7,5 млн руб. — ровно столько, сколько для него запросил гособвинитель, передает ТАСС. Также Трифонова лишили звания, государственных наград и права занимать должности в МВД в течение трех лет. 

Бывшего генерал-майора задержали в Москве в 2019 г. По версии следствия, в 2015 г. Трифонов через посредников получил от бывшего зампреда правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн руб. за помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве против должника этой кредитной организации. Коноплев обратился к бывшему начальнику службы безопасности банка Александру Кубе с тем, чтобы тот помог ему найти сотрудника полиции, который смог бы за финансовое вознаграждение возбудить уголовное дело. Тот, в свою очередь, обратился к своему знакомому — экс-сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Денису Жданову, а тот — к начальнику Эдуарду Воронину. Именно он дал показания на Трифонова в 2019 г. По словам Воронина, он предложил возможность возбудить уголовное дело и тот согласился.

Фигуранты-посредники Жданов и Куба смогли избежать уголовной ответственности из-за деятельного раскаяния. Воронин в деле фигурировал только в качестве свидетеля. В отношении Коноплева мера пресечения была избрана еще в 2021 г. — тогда его осудили на 5 лет заключения условно и штрафу в размере 20 млн руб. Сам Трифонов настаивает на своей невиновности. По его мнению, дело было «сфабриковано».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных