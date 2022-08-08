Экс-генерала УМВД по Екатеринбургу Трифонова приговорили к 9,5 года за взятку

Бывшего генерал-майора задержали в Москве в 2019 г. По версии следствия, в 2015 г. Трифонов через посредников получил от бывшего зампреда правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн руб. за помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве против должника этой кредитной организации. Коноплев обратился к бывшему начальнику службы безопасности банка Александру Кубе с тем, чтобы тот помог ему найти сотрудника полиции, который смог бы за финансовое вознаграждение возбудить уголовное дело. Тот, в свою очередь, обратился к своему знакомому — экс-сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Денису Жданову, а тот — к начальнику Эдуарду Воронину. Именно он дал показания на Трифонова в 2019 г. По словам Воронина, он предложил возможность возбудить уголовное дело и тот согласился.