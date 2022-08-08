Экс-генерала УМВД по Екатеринбургу Трифонова приговорили к 9,5 года за взятку
Ленинский суд Екатеринбурга приговорил бывшего главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за получение взятки в размере 7,5 млн руб. — ровно столько, сколько для него запросил гособвинитель, передает ТАСС. Также Трифонова лишили звания, государственных наград и права занимать должности в МВД в течение трех лет.
Бывшего генерал-майора задержали в Москве в 2019 г. По версии следствия, в 2015 г. Трифонов через посредников получил от бывшего зампреда правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн руб. за помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве против должника этой кредитной организации. Коноплев обратился к бывшему начальнику службы безопасности банка Александру Кубе с тем, чтобы тот помог ему найти сотрудника полиции, который смог бы за финансовое вознаграждение возбудить уголовное дело. Тот, в свою очередь, обратился к своему знакомому — экс-сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Денису Жданову, а тот — к начальнику Эдуарду Воронину. Именно он дал показания на Трифонова в 2019 г. По словам Воронина, он предложил возможность возбудить уголовное дело и тот согласился.
Фигуранты-посредники Жданов и Куба смогли избежать уголовной ответственности из-за деятельного раскаяния. Воронин в деле фигурировал только в качестве свидетеля. В отношении Коноплева мера пресечения была избрана еще в 2021 г. — тогда его осудили на 5 лет заключения условно и штрафу в размере 20 млн руб. Сам Трифонов настаивает на своей невиновности. По его мнению, дело было «сфабриковано».
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