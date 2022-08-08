Россия подпишет с ДНР соглашение о признании ученых степеней
Правительства России и Донецкой народной республики (ДНР) подпишут соглашение о признании ученых степеней и званий, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.
Минобрнауки поручено подписать данное соглашение, а также внести в текст при необходимости изменения, не имеющие принципиального характера. Как отмечается в документе, данное соглашение направлено на развитие отношений России и ДНР в сфере науки и образования.
В документе также перечисляются основные принципы, обеспечивающие соответствие и справедливое признание ученых степеней и званий. Среди них, в частности, открытость процедур защиты диссертаций и присвоения научных званий, объективность, привлечение в качестве экспертов высококвалифицированных специалистов, самостоятельность получения новых научных результатов, высокая публикационная активность соискателей и др.
Минобрнауки начало обсуждать соглашения о взаимном признании образования с ДНР и ЛНР в марте этого года после ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками в феврале. Тогда министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что министерство упростило процедуру поступления в вузы для абитуриентов из ДНР и ЛНР, а также увеличило квоты для иностранцев на бюджетные места с 5000 до 23 000.
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