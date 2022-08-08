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Россия подпишет с ДНР соглашение о признании ученых степеней

Ведомости

Правительства России и Донецкой народной республики (ДНР) подпишут соглашение о признании ученых степеней и званий, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Минобрнауки поручено подписать данное соглашение, а также внести в текст при необходимости изменения, не имеющие принципиального характера. Как отмечается в документе, данное соглашение направлено на развитие отношений России и ДНР в сфере науки и образования.

В документе также перечисляются основные принципы, обеспечивающие соответствие и справедливое признание ученых степеней и званий. Среди них, в частности, открытость процедур защиты диссертаций и присвоения научных званий, объективность, привлечение в качестве экспертов высококвалифицированных специалистов, самостоятельность получения новых научных результатов, высокая публикационная активность соискателей и др.

Минобрнауки начало обсуждать соглашения о взаимном признании образования с ДНР и ЛНР в марте этого года после ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками в феврале. Тогда министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что министерство упростило процедуру поступления в вузы для абитуриентов из ДНР и ЛНР, а также увеличило квоты для иностранцев на бюджетные места с 5000 до 23 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных