В Крыму под Новофедоровкой произошло несколько взрывов
В районе поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма произошло несколько взрывов, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки», – сообщил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что выехал в Новофедоровку на место происшествия.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в свою очередь сообщили, что, по предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.
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