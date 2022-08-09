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В Крыму под Новофедоровкой произошло несколько взрывов

Ведомости

В районе поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма произошло несколько взрывов, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки», – сообщил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что выехал в Новофедоровку на место происшествия.

Как отмечают «РИА Новости», в районе Новофедоровки расположены войсковая часть и военный аэродром. Глава администрации Сакского района Виктория Казьмирова подтвердила, что взрывы произошли на аэродроме, передает ТАСС.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в свою очередь сообщили, что, по предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных