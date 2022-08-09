Бывший глава Белорусской ССР Слюньков скончался на 94-м году жизни
Бывший первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Николай Слюньков умер на 94-м году жизни, сообщается на сайте партии.
Слюньков родился на Гомельщине 26 апреля 1929 г. Впоследствии он закончил Минский автомеханических техникум и Белорусский институт механизации сельского хозяйства. С 1960 по 1965 г. возглавлял Минский завод тракторных запчастей, позже в течение семи лет занимал должность директора Минского тракторного завода.
После этого Слюньков перешел на новую работу — секретарем Минского горкома Компартии Белоруссии (с 1972 по 1974 г). В 1974-1983 гг. он занял пост заместителя председателя Госплана СССР в Москве. Однако впоследствии он вернулся в Белоруссию, где вплоть до 1987 г. занимал должность первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии. В 1987 г. стал секретарем ЦК КПСС, но через три года ушел на пенсию.
За то время, пока Слюньков руководил республикой, ему удалось увеличить производство продукции сельского хозяйства на 30% и снизить себестоимость на 18%. Также при нем производительность труда выросла на 34%.
Он был Героем Социалистического Труда, кавалером двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени, а также лауреатом Государственной премии СССР.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.