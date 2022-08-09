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Бывший глава Белорусской ССР Слюньков скончался на 94-м году жизни

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Бывший первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Николай Слюньков умер на 94-м году жизни, сообщается на сайте партии.

Слюньков родился на Гомельщине 26 апреля 1929 г. Впоследствии он закончил Минский автомеханических техникум и Белорусский институт механизации сельского хозяйства. С 1960 по 1965 г. возглавлял Минский завод тракторных запчастей, позже в течение семи лет занимал должность директора Минского тракторного завода.

После этого Слюньков перешел на новую работу — секретарем Минского горкома Компартии Белоруссии (с 1972 по 1974 г). В 1974-1983 гг. он занял пост заместителя председателя Госплана СССР в Москве. Однако впоследствии он вернулся в Белоруссию, где вплоть до 1987 г. занимал должность первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии. В 1987 г. стал секретарем ЦК КПСС, но через три года ушел на пенсию.

За то время, пока Слюньков руководил республикой, ему удалось увеличить производство продукции сельского хозяйства на 30% и снизить себестоимость на 18%. Также при нем производительность труда выросла на 34%.

Он был Героем Социалистического Труда, кавалером двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени, а также лауреатом Государственной премии СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных