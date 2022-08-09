Бывший глава Белорусской ССР Слюньков скончался на 94-м году жизни

После этого Слюньков перешел на новую работу — секретарем Минского горкома Компартии Белоруссии (с 1972 по 1974 г). В 1974-1983 гг. он занял пост заместителя председателя Госплана СССР в Москве. Однако впоследствии он вернулся в Белоруссию, где вплоть до 1987 г. занимал должность первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии. В 1987 г. стал секретарем ЦК КПСС, но через три года ушел на пенсию.