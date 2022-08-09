Суд арестовал экс-главу Российской корпорации средств связи Мельника
Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст. 201.1 УК РФ), сообщает ТАСС.
«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 9 августа 2022 г. в отношении Мельника Евгения Николаевича... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 23 суток», – говорится в сообщении.
Мельник пробудет под стражей до 2 октября. По данной статье ему грозит до восьми лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн руб.
РКСС была создана в 2007 г. как совместное предприятие «Рособоронэкспорта» и группы компаний «Атлантис». Первоначально проект, как сообщал позднее сам Мельник, был ориентирован на то, чтобы разнообразить экспортную программу «Рособоронэкспорта», добавив в нее решения в области гражданских систем, в том числе в области кибербезопасности. Позже возникла идея создания структуры, деятельность которой была бы сфокусирована непосредственно на обеспечении кибербезопасности государства. По словам Мельника, на 2014 г. РКСС работала со всеми крупнейшими структурами в России.
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