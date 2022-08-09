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Суд арестовал экс-главу Российской корпорации средств связи Мельника

Ведомости

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст. 201.1 УК РФ), сообщает ТАСС.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 9 августа 2022 г. в отношении Мельника Евгения Николаевича... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 23 суток», – говорится в сообщении.

Мельник пробудет под стражей до 2 октября. По данной статье ему грозит до восьми лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн руб.

РКСС была создана в 2007 г. как совместное предприятие «Рособоронэкспорта» и группы компаний «Атлантис». Первоначально проект, как сообщал позднее сам Мельник, был ориентирован на то, чтобы разнообразить экспортную программу «Рособоронэкспорта», добавив в нее решения в области гражданских систем, в том числе в области кибербезопасности. Позже возникла идея создания структуры, деятельность которой была бы сфокусирована непосредственно на обеспечении кибербезопасности государства. По словам Мельника, на 2014 г. РКСС работала со всеми крупнейшими структурами в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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