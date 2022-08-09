Суд арестовал экс-главу Российской корпорации средств связи Мельника

РКСС была создана в 2007 г. как совместное предприятие «Рособоронэкспорта» и группы компаний «Атлантис». Первоначально проект, как сообщал позднее сам Мельник, был ориентирован на то, чтобы разнообразить экспортную программу «Рособоронэкспорта», добавив в нее решения в области гражданских систем, в том числе в области кибербезопасности. Позже возникла идея создания структуры, деятельность которой была бы сфокусирована непосредственно на обеспечении кибербезопасности государства. По словам Мельника, на 2014 г. РКСС работала со всеми крупнейшими структурами в России.