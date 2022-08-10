Собянин утвердил названия 22 строящихся станций метро

Накануне вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что всего до конца 2024 г. в Москве планируется построить 27 новых станций метро. Флагманский проектом является БКЛ. По словам Бочкарева, готово уже 90% линии. «Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, и Большое кольцо полностью замкнется», — отметил он.