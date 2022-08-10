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Собянин утвердил названия 22 строящихся станций метро

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении наименований 22 строящимся станциям метро. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Так, конечная станция на юге Сокольнической линии будет называться «Потапово». Она расположится между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой, вдоль строящейся магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

На Люблинско-Дмитровской линии появится станция «Южный порт». Ее строят на месте, где Проектируемый проезд № 1423 примыкает к Южнопортовой улице. 

Станция «Гольяново» расположится на конце Арбатско-Покровской линии. Она появится рядом с пересечением Сахалинской и Уссурийской улиц.

Новые станции на строящейся Троицкой линии метро назовут «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Кедровая» и «Ватутинки». Первая разместится вдоль улицы Новаторов, вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, вторая — рядом с пересечением улиц Генерала Тюленева и Теплый стан. Остальные станции появятся вдоль Калужского шоссе: выходы «Кедровой» будут вблизи примыкания к нему Армейской улицы, а «Ватутинки» — вблизи Проектируемого проезда № 7166.

Также наименования появились у 8 станций будущей Бирюлевской линии, которую построят от станции «ЗИЛ» МЦК на юг через Нагатинский затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное. Станции будут называться «ЗИЛ», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская».

На строящейся Рублево-Архангельской линии метро (протянется на северо-запад столицы от станции БКЛ «Шелепиха» до территории Рублево-Архангельское) появятся станции «Звенигородская», «Народное ополчение», «Серебряный Бор», «Строгино» и «Липовая роща».

Кроме того, названиями обзавелись станции Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Нагатинский затон» и «Нижегородская». Первая откроется вблизи пересечения Коломенской улицы с Коломенской набережной, а со второй можно будет пересесть на одноименные станции МЦК и Некрасовской линии.

Накануне вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что всего до конца 2024 г. в Москве планируется построить 27 новых станций метро. Флагманский проектом является БКЛ. По словам Бочкарева, готово уже 90% линии. «Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, и Большое кольцо полностью замкнется», — отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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