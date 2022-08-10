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Общество

В России предложили ввести штрафы за препятствование тушению лесных пожаров

Ведомости

Министерство юстиции, Минприроды, МЧС и Минэкономразвития России предлагают ввести штрафы для арендаторов и собственников лесных участков, если они препятствуют тушению лесных пожаров. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Минюст предлагает дополнить новой нормой ст. 8.32.3. КоАП РФ «Невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации».

Наказание будет составлять от 5000 до 15 000 руб. для граждан, для должностных лиц — от 15 000 до 25 000 руб., для лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 35 000 до 50 000 руб., для юрлиц — от 150 000 до 250 000 руб.

В качестве примера Минюст приводит недопуск машин пожарной службы на участок. В данный момент, если арендатор или собственник не пропускает на свой участок пожарную службу для тушения пожара, то он не несет за это никакой ответственности.

20 июля сообщалось, что в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия), где с начала года бушуют лесные низовые пожары, было охвачено огнем 603,4 тыс. га. В Рослесхозе подчеркивали, что этот суммарный в обоих субъектах показатель в 3,2 раза ниже того, что был в 2021 г., когда пылали 1,9 млн га, однако все же власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных