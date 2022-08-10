В России предложили ввести штрафы за препятствование тушению лесных пожаров

20 июля сообщалось, что в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия), где с начала года бушуют лесные низовые пожары, было охвачено огнем 603,4 тыс. га. В Рослесхозе подчеркивали, что этот суммарный в обоих субъектах показатель в 3,2 раза ниже того, что был в 2021 г., когда пылали 1,9 млн га, однако все же власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.