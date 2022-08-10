МВД объявило в розыск CEO швейцарской Winterberg Group Кройхера
МВД объявило в розыск по делу о мошенничестве гражданина Германии, исполнительного директора швейцарской инвестиционной компании Winterberg Group Фабиана Кройхера, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что обвинение ему предъявлено по ст. 159 ч. 4 УК РФ. По ней ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн руб.
Также МВД запросило заочный арест для него. Вопрос об избрании этой меры пресечения будет рассмотрен Тверским судом Москвы 24 августа.
Кройхер стал третьим фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в сентябре 2021 г. В феврале по нему были арестованы граждане Германии и России Ральф Новак и Ильмар Азмуханов.
По данным газеты «Коммерсантъ», в деле присутствуют два эпизода. По версии следствия, предприниматели были причастны к хищению и продаже контрольного пакета в 52,4% акций кипрской каршеринговой компании BelkaCar Ltd. Второй эпизод связан с незаконной продажей контрольного пакета российского ООО «Брайнстон». В результате этого общая сумма ущерба составила 47 млн евро. Потерпевшей стороной является немецкий инвестор Бенедикт Соботка, российскими активами которого раньше управляла компания «Брайнстон», также он был держателем контрольного пакета акций BelkaCar.
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