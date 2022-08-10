МВД объявило в розыск CEO швейцарской Winterberg Group Кройхера

По данным газеты «Коммерсантъ», в деле присутствуют два эпизода. По версии следствия, предприниматели были причастны к хищению и продаже контрольного пакета в 52,4% акций кипрской каршеринговой компании BelkaCar Ltd. Второй эпизод связан с незаконной продажей контрольного пакета российского ООО «Брайнстон». В результате этого общая сумма ущерба составила 47 млн евро. Потерпевшей стороной является немецкий инвестор Бенедикт Соботка, российскими активами которого раньше управляла компания «Брайнстон», также он был держателем контрольного пакета акций BelkaCar.