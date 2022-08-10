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МВД объявило в розыск CEO швейцарской Winterberg Group Кройхера

Ведомости

МВД объявило в розыск по делу о мошенничестве гражданина Германии, исполнительного директора швейцарской инвестиционной компании Winterberg Group Фабиана Кройхера, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что обвинение ему предъявлено по ст. 159 ч. 4 УК РФ. По ней ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн руб.

Также МВД запросило заочный арест для него. Вопрос об избрании этой меры пресечения будет рассмотрен Тверским судом Москвы 24 августа. 

Кройхер стал третьим фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в сентябре 2021 г. В феврале по нему были арестованы граждане Германии и России Ральф Новак и Ильмар Азмуханов.

По данным газеты «Коммерсантъ», в деле присутствуют два эпизода. По версии следствия, предприниматели были причастны к хищению и продаже контрольного пакета в 52,4% акций кипрской каршеринговой компании BelkaCar Ltd. Второй эпизод связан с незаконной продажей контрольного пакета российского ООО «Брайнстон». В результате этого общая сумма ущерба составила 47 млн евро. Потерпевшей стороной является немецкий инвестор Бенедикт Соботка, российскими активами которого раньше управляла компания «Брайнстон», также он был держателем контрольного пакета акций BelkaCar.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных