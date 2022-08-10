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ВМС Ирана отразили нападение на торговое судно в Красном море

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Военно-морские службы Ирана в ночь на 10 августа предотвратили нападение на торговое судно в Красном море, пишет газета Arab News со ссылкой главу оперативного управления военно-морских сил Ирана контр-адмирала Мустафу Таджедини.

«Флотилия сопровождения во главе с эсминцем "Джамаран", получив сигнал об атаке от иранского торгового корабля, оперативно прибыла на место и вступила в столкновения с катерами. Тем пришлось ретироваться», — говорит он.

Таджедини не уточнил, кто собирался захватить судно, а также какое конкретно было выбрано судно для нападения, однако газета отмечает, что южная часть акватории Красного моря — место, где действуют сомалийские пираты.

«Благодаря эффективному (военно-морскому) присутствию и после интенсивной перестрелки атакующие суда скрылись», — добавил контр-адмирал.

Иран усилил свое военно-морское присутствие в Аденском заливе после волны нападений сомалийских пиратов в период с 2000 по 2011 г., что привело к резкому сокращению нападения пиратов на суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных