ВМС Ирана отразили нападение на торговое судно в Красном море
Военно-морские службы Ирана в ночь на 10 августа предотвратили нападение на торговое судно в Красном море, пишет газета Arab News со ссылкой главу оперативного управления военно-морских сил Ирана контр-адмирала Мустафу Таджедини.
«Флотилия сопровождения во главе с эсминцем "Джамаран", получив сигнал об атаке от иранского торгового корабля, оперативно прибыла на место и вступила в столкновения с катерами. Тем пришлось ретироваться», — говорит он.
Таджедини не уточнил, кто собирался захватить судно, а также какое конкретно было выбрано судно для нападения, однако газета отмечает, что южная часть акватории Красного моря — место, где действуют сомалийские пираты.
«Благодаря эффективному (военно-морскому) присутствию и после интенсивной перестрелки атакующие суда скрылись», — добавил контр-адмирал.
Иран усилил свое военно-морское присутствие в Аденском заливе после волны нападений сомалийских пиратов в период с 2000 по 2011 г., что привело к резкому сокращению нападения пиратов на суда.
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