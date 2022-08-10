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Хоккеист Воробьев признался в покупке военного билета

Ведомости

Нападающий СКА Михаил Воробьев признался в покупке военного билета во время слушания в Ленинском районном суде Уфы, сообщает портал «360».

Помимо Воробьева вторым обвиняемым по делу проходит игрок клуба «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов.

«Воробьев свою вину признал, Сулейманов заявил, что не готов признать свою вину, но пообещал дать ответ во время своего допроса», – говорится в сообщении.

Как отмечает «РИА Новости», сейчас все фигуранты находятся под подпиской о невыезде. По ч. 4 ст. 291 УК РФ им грозит до 12 лет лишения свободы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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