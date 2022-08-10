Хоккеист Воробьев признался в покупке военного билета
Нападающий СКА Михаил Воробьев признался в покупке военного билета во время слушания в Ленинском районном суде Уфы, сообщает портал «360».
Помимо Воробьева вторым обвиняемым по делу проходит игрок клуба «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов.
«Воробьев свою вину признал, Сулейманов заявил, что не готов признать свою вину, но пообещал дать ответ во время своего допроса», – говорится в сообщении.
Как отмечает «РИА Новости», сейчас все фигуранты находятся под подпиской о невыезде. По ч. 4 ст. 291 УК РФ им грозит до 12 лет лишения свободы.
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