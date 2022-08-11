В Париже начали штрафовать магазины с кондиционером и открытыми дверьми
Магазины в Париже, оставляющие открытыми двери при включенном кондиционере, начали получать штрафы, пишет газета Le Figaro.
Соответствующее предписание мэрии, изданное в рамках кампании по экономии энергии, появилось еще 25 июля, однако магазинам дали время на информирование персонала, мера начала действовать со вчерашнего дня, пишет издание. При этом в мэрии саму практику оставления дверей открытыми для привлечения внимания покупателей считают абсурдной.
«В разгар жары и энергетического кризиса я возмущен безответственностью магазинов, работающих с кондиционерами и оставляющих двери открытыми», – заявил заместитель мэра Парижа Дэн Лерт незадолго до введения ограничений.
За несоблюдение этого предписания магазинам грозит штраф до 150 евро. Как пишет издание, некоторые магазины на улице Риволи уже получили штрафы. Новые ограничения помимо Парижа еще введены и в ряде других городов.
Ранее французское правительство заявило, что готовится к полному прекращению поставок российского газа, такой сценарий власти считают наиболее вероятным.
В конце июня руководители энергетических компаний Engie, TotalEnergies и EDF призвали жителей Франции сократить потребление электроэнергии и газа в связи с сокращением поставок газа из России.
В апреле французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа зависит от импорта российского газа, а Франция в нем не нуждается и прилагает «все усилия, чтобы купить его в другом месте». Позднее он говорил, что в случае отказа от поставок российского газа Евросоюз ощутит последствия такого решения следующей зимой.
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