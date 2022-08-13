В Госдуму внесут законопроект о штрафах до 100 000 рублей за шум от машин

По его словам, текущий штраф в размере 500 руб. «никого не останавливает». Председатель думского комитета напомнил, что сейчас предельный уровень шума для транспорта установлен на уровне 96 децибел, для машин и мотоциклов его необходимо снизить до 68 децибел. При первом нарушении россияне будут платить штраф, а при повторном мотоцикл могут отправить на штрафстоянку на срок до трех месяцев.