В Госдуму внесут законопроект о штрафах до 100 000 рублей за шум от машин
В сентябре фракция «Новые люди» подготовит законопроект, согласно которому штрафы за шум от мотоциклов и машин будут увеличены до 100 000 руб. Об этом ТАСС сообщил председатель думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.
«Мы планируем создать рабочую группу, чтобы в рамках работы Госдумы обсудить все правовые коллизии, которые могут возникнуть. Вносить законопроект мы планируем в сентябре, с запуском осенней сессии», — сказал Демин.
По его словам, текущий штраф в размере 500 руб. «никого не останавливает». Председатель думского комитета напомнил, что сейчас предельный уровень шума для транспорта установлен на уровне 96 децибел, для машин и мотоциклов его необходимо снизить до 68 децибел. При первом нарушении россияне будут платить штраф, а при повторном мотоцикл могут отправить на штрафстоянку на срок до трех месяцев.
В сентябре прошлого года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал тестировать новые дорожные комплексы с микрофонами, которые измеряют шум проезжающих автомобилей, писал «Коммерсантъ».
Это произошло после того, как комиссия Мосгордумы по законодательству поддержала проект постановления о внесении поправок в КоАП и столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины», который предложил мэр Москвы Сергей Собянин. Сообщалось, что базовый штраф за нарушение тишины составит 5000 руб. и будет прогрессивно расти в зависимости от мощности автомобиля.