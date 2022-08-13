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Общество

В Госдуму внесут законопроект о штрафах до 100 000 рублей за шум от машин

Ведомости

В сентябре фракция «Новые люди» подготовит законопроект, согласно которому штрафы за шум от мотоциклов и машин будут увеличены до 100 000 руб. Об этом ТАСС сообщил председатель думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

«Мы планируем создать рабочую группу, чтобы в рамках работы Госдумы обсудить все правовые коллизии, которые могут возникнуть. Вносить законопроект мы планируем в сентябре, с запуском осенней сессии», — сказал Демин.

По его словам, текущий штраф в размере 500 руб. «никого не останавливает». Председатель думского комитета напомнил, что сейчас предельный уровень шума для транспорта установлен на уровне 96 децибел, для машин и мотоциклов его необходимо снизить до 68 децибел. При первом нарушении россияне будут платить штраф, а при повторном мотоцикл могут отправить на штрафстоянку на срок до трех месяцев. 

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о тестировании в Москве дорожных камер с замером шума

В сентябре прошлого года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал тестировать новые дорожные комплексы с микрофонами, которые измеряют шум проезжающих автомобилей, писал «Коммерсантъ».

Это произошло после того, как комиссия Мосгордумы по законодательству поддержала проект постановления о внесении поправок в КоАП и столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины», который предложил мэр Москвы Сергей Собянин. Сообщалось, что базовый штраф за нарушение тишины составит 5000 руб. и будет прогрессивно расти в зависимости от мощности автомобиля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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