Власти Польши пообещали 1 млн злотых за помощь в поиске виновников загрязнения Одры

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий указал на то, что власти с запозданием узнали об экологической катастрофе. «Я узнал о состоянии Одера 9 августа вечером или 10 августа. Это было, конечно, слишком поздно, поэтому и говорю о слишком медленной работе служб», – сказал премьер-министр (цитата по Wiadomosci)