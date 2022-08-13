Власти Польши пообещали 1 млн злотых за помощь в поиске виновников загрязнения Одры
Польские власти пообещали выплатить вознаграждение в размере 1 млн злотых (почти 14 млн руб.) тому, кто сообщит о виновниках экологической катастрофы на реке Одра (Одер), говорится в сообщении в Twitter польской полиции.
«Главный комендант полиции Ярослав Шимчик объявил сегодня награду в размере 1 млн злотых за указание лица, ответственного за загрязнение реки Одры, или за наличие соответствующей информации, которая может привести к поимке преступников», – говорится в сообщении.
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий указал на то, что власти с запозданием узнали об экологической катастрофе. «Я узнал о состоянии Одера 9 августа вечером или 10 августа. Это было, конечно, слишком поздно, поэтому и говорю о слишком медленной работе служб», – сказал премьер-министр (цитата по Wiadomosci)
Ранее польские экологи выловили в реке более 10 тонн мертвой рыбы. Причиной экологической катастрофы специалисты назвали попадание в воду токсичной субстанции. К очистке загрязненной реки привлекли военных. Власти страны ввели запрет на занятие водными видами спорта или рыбалкой в ряде регионов.