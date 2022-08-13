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Общество

Власти Польши пообещали 1 млн злотых за помощь в поиске виновников загрязнения Одры

Ведомости

Польские власти пообещали выплатить вознаграждение в размере 1 млн злотых (почти 14 млн руб.) тому, кто сообщит о виновниках экологической катастрофы на реке Одра (Одер), говорится в сообщении в Twitter польской полиции.

«Главный комендант полиции Ярослав Шимчик объявил сегодня награду в размере 1 млн злотых за указание лица, ответственного за загрязнение реки Одры, или за наличие соответствующей информации, которая может привести к поимке преступников», – говорится в сообщении.

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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий указал на то, что власти с запозданием узнали об экологической катастрофе. «Я узнал о состоянии Одера 9 августа вечером или 10 августа. Это было, конечно, слишком поздно, поэтому и говорю о слишком медленной работе служб», – сказал премьер-министр (цитата по Wiadomosci)

Ранее польские экологи выловили в реке более 10 тонн мертвой рыбы. Причиной экологической катастрофы специалисты назвали попадание в воду токсичной субстанции. К очистке загрязненной реки привлекли военных. Власти страны ввели запрет на занятие водными видами спорта или рыбалкой в ряде регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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