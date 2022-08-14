В России выявили почти 29 000 случаев COVID-19 за сутки
В России за прошедшие сутки выявили 28 982 случая заражения коронавирусом против 28 694 случаев днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки госпитализировали 1790 человек против 2761 человека днем ранее. Выздоровели 14 942 человека, скончались — 54.
Больше всего заражений было выявлено в Москве — 7020, Санкт-Петербурге — 3761, Московской области — 2399, Краснодарском крае — 882, Ленинградской области — 667.
11 августа также в России был найден новый штамм COVID-19, который представляет собой гибрид «дельты» и «омикрона». Он был обнаружен в Москве и Санкт-Петербурге. В Роспотребнадзоре заявили, что «появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, [оно] характерно для многих вирусов», ранее гибридные штаммы фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америки.
Помимо этого в России Минздрав принял решение увеличить срок годности отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» на шесть месяцев. Как выяснилось в ходе экспертизы, препарат не теряет своих свойств на протяжении всего срока годности.