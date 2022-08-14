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В России выявили почти 29 000 случаев COVID-19 за сутки

Ведомости

В России за прошедшие сутки выявили 28 982 случая заражения коронавирусом против 28 694 случаев днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки госпитализировали 1790 человек против 2761 человека днем ранее. Выздоровели 14 942 человека, скончались — 54.

Больше всего заражений было выявлено в Москве — 7020, Санкт-Петербурге — 3761, Московской области — 2399, Краснодарском крае — 882, Ленинградской области — 667.

Ранее по теме: В России найден гибридный штамм коронавируса, но он вряд ли опасней предшественников

11 августа также в России был найден новый штамм COVID-19, который представляет собой гибрид «дельты» и «омикрона». Он был обнаружен в Москве и Санкт-Петербурге. В Роспотребнадзоре заявили, что «появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, [оно] характерно для многих вирусов», ранее гибридные штаммы фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америки.

Помимо этого в России Минздрав принял решение увеличить срок годности отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» на шесть месяцев. Как выяснилось в ходе экспертизы, препарат не теряет своих свойств на протяжении всего срока годности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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