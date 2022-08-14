Власти Севастополя продлили «желтый» уровень террористической опасности

Правительство рекомендует гражданам внимательно контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в транспорте, культурно-развлекательных, торговых и спортивных центрах, не трогать забытые вещи и не подбирать бесхозные, так как в них могут быть закамуфлированы взрывные устройства.