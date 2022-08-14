Власти Севастополя продлили «желтый» уровень террористической опасности
Власти Севастополя продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 29 августа, говорится в сообщении на сайте правительства города.
«…В городе Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 14 августа 2022 г. сроком на 15 суток до 18:00 29 августа 2022 г.», – говорится в сообщении.
Правительство рекомендует гражданам внимательно контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в транспорте, культурно-развлекательных, торговых и спортивных центрах, не трогать забытые вещи и не подбирать бесхозные, так как в них могут быть закамуфлированы взрывные устройства.
Также власти советуют при обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. При обнаружении беспилотных летательных аппаратов немедленно сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы.
31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, пострадали пять человек. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота России, были отменены.
25 июля в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 августа 2022 г. В частности, высокий уровень опасности продолжил действовать на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах. Он действует на объектах транспорта, ЖКХ и ТЭКа, промышленности, водного хозяйства и в медучреждениях.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.