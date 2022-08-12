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Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Свердликово

Ведомости

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена», — написал он.

Старовойт ранее неоднократно заявлял об обстрелах области со стороны Украины. Село Свердликово расположено близ границ Сумской области Украины и в часе езды от сел Теткино и Попово-Лежачи, которые накануне также подверглись атакам со стороны ВСУ.

С 11 апреля Курская область ввела «желтый» режим повышенной террористической опасности, впоследствии его множество раз продлевали. Так, с 8 августа Старовойт принял решение продлить «желтый» уровень еще на 15 суток, вплоть до 23 августа. Аналогичное решение принял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных