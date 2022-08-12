Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Свердликово

Старовойт ранее неоднократно заявлял об обстрелах области со стороны Украины. Село Свердликово расположено близ границ Сумской области Украины и в часе езды от сел Теткино и Попово-Лежачи, которые накануне также подверглись атакам со стороны ВСУ.