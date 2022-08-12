Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Свердликово
Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена», — написал он.
Старовойт ранее неоднократно заявлял об обстрелах области со стороны Украины. Село Свердликово расположено близ границ Сумской области Украины и в часе езды от сел Теткино и Попово-Лежачи, которые накануне также подверглись атакам со стороны ВСУ.
С 11 апреля Курская область ввела «желтый» режим повышенной террористической опасности, впоследствии его множество раз продлевали. Так, с 8 августа Старовойт принял решение продлить «желтый» уровень еще на 15 суток, вплоть до 23 августа. Аналогичное решение принял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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