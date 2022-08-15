Представитель Дерипаски объяснил его претензии к Тинькову

Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Тинькову и корпорации Meta Platforms (компания признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России) 30 мая, заседание по этому делу пройдет завтра, 16 августа. Дерипаска намерен взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб., а от соцсети требует удалить публикацию.