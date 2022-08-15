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Представитель Дерипаски объяснил его претензии к Тинькову

Ведомости

Бизнесмен Олег Дерипаска, подавший иск на 2 млрд руб. к предпринимателю Олегу Тинькову, считает его слова клеветой и попыткой «заигрывания с западной аудиторией». Об этом сообщил представитель Дерипаски в комментарии РБК.

«Заявления господина Тинькова — попытка заигрывания с западной аудиторией, сделанная, чтобы исправить последствия своего неосторожно озвученного мнения и заново выстроить репутацию. Но делать это за счет других, прибегая к откровенной лжи, недопустимо», – рассказал он.

В случае удовлетворения иска средства пойдут на благотворительные проекты, в частности на развитие спортивной детской инфраструктуры в регионах, добавил представитель бизнесмена.

Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Тинькову и корпорации Meta Platforms (компания признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России) 30 мая, заседание по этому делу пройдет завтра, 16 августа. Дерипаска намерен взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб., а от соцсети требует удалить публикацию.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников уточнял, что иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова, которые он опубликовал на своей странице в Facebook (информационный ресурс запрещенной в России организации), передавал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных