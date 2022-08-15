Представитель Дерипаски объяснил его претензии к Тинькову
«Заявления господина Тинькова — попытка заигрывания с западной аудиторией, сделанная, чтобы исправить последствия своего неосторожно озвученного мнения и заново выстроить репутацию. Но делать это за счет других, прибегая к откровенной лжи, недопустимо», – рассказал он.
В случае удовлетворения иска средства пойдут на благотворительные проекты, в частности на развитие спортивной детской инфраструктуры в регионах, добавил представитель бизнесмена.
Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Тинькову и корпорации Meta Platforms (компания признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России) 30 мая, заседание по этому делу пройдет завтра, 16 августа. Дерипаска намерен взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб., а от соцсети требует удалить публикацию.
Адвокат Дерипаски Алексей Мельников уточнял, что иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова, которые он опубликовал на своей странице в Facebook (информационный ресурс запрещенной в России организации), передавал «Интерфакс».
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