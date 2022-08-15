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Британия первой в мире одобрила вакцину от «омикрона»

Ведомости

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании одобрило бивалентную бустерную вакцину Moderna против исходного варианта коронавируса, а также штамма «омикрон», сообщается на сайте регулятора.

«Я рад объявить об одобрении бивалентной бустерной вакцины Moderna, которая, как было обнаружено в клинических испытаниях, обеспечивает сильный иммунный ответ против варианта "омикрона" BA.1, а также исходного штамма 2020 г.», – заявил исполнительный директор MHRA Джун Рейн.

Вакцина предназначена для взрослых, добавили в регуляторе, пояснив, что решению об одобрении предшествовали длительные клинические испытания, подтвердившие безопасность и эффективность препарата.

Как отмечает The Times, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей вакцину, созданную непосредственно для борьбы с «омикроном».

12 апреля в Бельгии был выявлен новый подвид штамма «омикрон» — BA.4, передавала газета Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета Марка ван Ранста и Пита Маеса. Тогда сообщалось, что вариант BA.4, а также BA.5 уже обнаружили в странах Южной Африки, Германии, Дании и Великобритании.

Пока в Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне. В ведомстве отмечают, что почти 93% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5. Эти подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта», говорили ранее в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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