Британия первой в мире одобрила вакцину от «омикрона»
Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании одобрило бивалентную бустерную вакцину Moderna против исходного варианта коронавируса, а также штамма «омикрон», сообщается на сайте регулятора.
«Я рад объявить об одобрении бивалентной бустерной вакцины Moderna, которая, как было обнаружено в клинических испытаниях, обеспечивает сильный иммунный ответ против варианта "омикрона" BA.1, а также исходного штамма 2020 г.», – заявил исполнительный директор MHRA Джун Рейн.
Вакцина предназначена для взрослых, добавили в регуляторе, пояснив, что решению об одобрении предшествовали длительные клинические испытания, подтвердившие безопасность и эффективность препарата.
Как отмечает The Times, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей вакцину, созданную непосредственно для борьбы с «омикроном».
12 апреля в Бельгии был выявлен новый подвид штамма «омикрон» — BA.4, передавала газета Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета Марка ван Ранста и Пита Маеса. Тогда сообщалось, что вариант BA.4, а также BA.5 уже обнаружили в странах Южной Африки, Германии, Дании и Великобритании.
Пока в Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне. В ведомстве отмечают, что почти 93% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5. Эти подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта», говорили ранее в ведомстве.
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