Британия первой в мире одобрила вакцину от «омикрона»

12 апреля в Бельгии был выявлен новый подвид штамма «омикрон» — BA.4, передавала газета Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета Марка ван Ранста и Пита Маеса. Тогда сообщалось, что вариант BA.4, а также BA.5 уже обнаружили в странах Южной Африки, Германии, Дании и Великобритании.