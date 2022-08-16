Умер народный артист России Виктор Зозулин
Народный артист России Виктор Зозулин скончался на 78-м году жизни, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.
«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни блистательный Вахтанговец, народный артист России Виктор Викторович Зозулин», — говорится в сообщении.
Виктор Зозулин родился в 1944 г. В 1966 он с отличием окончил актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова), где учился на курсе профессора Анатолия Борисова.
Сразу после выпуска Зозулин стал актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, где проработал до конца жизни. Артист сыграл десятки ролей в театре, в том числе Тимура в «Принцессе Турандот», сэра Ричарда Рэтклифа в спектакле по пьесе Шекспира «Ричард III», Маяковского в «Конармии» и др. Также Зозулин записал несколько аудиокниг по произведениям Ивана Бунина, Бориса Пастернака, Ивана Тургенева и др.
В 1965 г. артист дебютировал в кино, сыграв роль радиотехника Кости в фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». После этого Зозулин также снялся в картинах «Я вас любил…», «Солярис», «Король-олень», «Самый последний день» и др.
В 2001 г. он получил звание «Народного артиста Российской Федерации».
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