Умер народный артист России Виктор Зозулин

Сразу после выпуска Зозулин стал актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, где проработал до конца жизни. Артист сыграл десятки ролей в театре, в том числе Тимура в «Принцессе Турандот», сэра Ричарда Рэтклифа в спектакле по пьесе Шекспира «Ричард III», Маяковского в «Конармии» и др. Также Зозулин записал несколько аудиокниг по произведениям Ивана Бунина, Бориса Пастернака, Ивана Тургенева и др.