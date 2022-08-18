Запах гари от рязанских пожаров дошел до севера Москвы
Второй день сохраняется запах гари в южных, юго-западных, а также северо-западных районах Москвы. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
Утром он ощущался в Путилково, также дымом пахнет в московском метро. Отмечается, что башни Москва-сити стали еле различимы. Обычно они хорошо видны из центра столицы на Садовом кольце.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале уточнил, что запах гари, вероятно, будет ощущаться в столике еще два дня. «Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36-48 часов сохранится», — написал он.
17 августа жители некоторых районов на юге, юго-востоке и юго-западе Москвы начали жаловаться на сильный запах гари. В частности, его можно почувствовать в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также на Профсоюзной улице на Новых Черемушках.
Позже в МЧС и Рослесхозе отметили, что никаких возгораний как в самой Москве, так и в Московской области не обнаружено. Причиной запаха гари стали пожары в Окском биосферном заповеднике. Он занимает северную часть Рязанской области и в том числе располагается на территории Спасского района, где ранее был введен режим ЧС.
Как сообщили 16 августа в пресс-службе правительства региона, всего в Рязанской области действуют три очага природных пожаров.
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