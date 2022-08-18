Газета
Общество

Запах гари от рязанских пожаров дошел до севера Москвы

Ведомости

Второй день сохраняется запах гари в южных, юго-западных, а также северо-западных районах Москвы. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». 

Утром он ощущался в Путилково, также дымом пахнет в московском метро. Отмечается, что башни Москва-сити стали еле различимы. Обычно они хорошо видны из центра столицы на Садовом кольце.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале уточнил, что запах гари, вероятно, будет ощущаться в столике еще два дня. «Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36-48 часов сохранится», — написал он.

17 августа жители некоторых районов на юге, юго-востоке и юго-западе Москвы начали жаловаться на сильный запах гари. В частности, его можно почувствовать в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также на Профсоюзной улице на Новых Черемушках.

Позже в МЧС и Рослесхозе отметили, что никаких возгораний как в самой Москве, так и в Московской области не обнаружено. Причиной запаха гари стали пожары в Окском биосферном заповеднике. Он занимает северную часть Рязанской области и в том числе располагается на территории Спасского района, где ранее был введен режим ЧС.  

Как сообщили 16 августа в пресс-службе правительства региона, всего в Рязанской области действуют три очага природных пожаров.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных