Запах гари от рязанских пожаров дошел до севера Москвы

Позже в МЧС и Рослесхозе отметили, что никаких возгораний как в самой Москве, так и в Московской области не обнаружено. Причиной запаха гари стали пожары в Окском биосферном заповеднике. Он занимает северную часть Рязанской области и в том числе располагается на территории Спасского района, где ранее был введен режим ЧС.