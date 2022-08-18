Глава МЧС вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза сообщили, что рязанские органы лесного хозяйства скрыли площади лесных пожаров и это не позволило вовремя привлечь дополнительные силы для их тушения. По данным надзорного ведомства, в Рязанскую область прибыла группировка десантников из Йошкар-Олы для тушения пожаров, в пути находится подкрепление из Сибири.