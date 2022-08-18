Глава МЧС вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению пожаров, сообщается в Telegram-канале министерства.
«Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров», – сказано в сообщении.
Ранее по поручению Куренкова в Рязанскую область для тушения пожаров были направлены самолет амфибия Бе-200ЧС и два борта Ил-76, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России. На тушении пожаров были задействованы более 470 человек и 175 единиц техники.
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Площадь лесного пожара составила, предварительно, 4130 га. Губернатор Рязанской области Павел Малков 18 августа заявлял, что на тушение пожаров выделено 100 единиц техники при участии более 300 человек.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец в своем Telegram-канале сообщил, что все медучреждения в связи с пожарами были мобилизованы, на местах дежурят машины скорой помощи.
РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза сообщили, что рязанские органы лесного хозяйства скрыли площади лесных пожаров и это не позволило вовремя привлечь дополнительные силы для их тушения. По данным надзорного ведомства, в Рязанскую область прибыла группировка десантников из Йошкар-Олы для тушения пожаров, в пути находится подкрепление из Сибири.
По данным «Авиалесохраны» на 18 августа, в Спасском районе Рязанской области введен режим ЧС. В регионе действует три пожара – на землях лесного фонда на площади 35 га, на землях обороны и безопасности на площади 45 га и на землях особо охраняемых природных территорий (заповедник «Окский») на площади 101 га.