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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам ограничить прогулки из-за смога от пожара

Ведомости

Роспотребнадзор предложил москвичам укрыться дома и как можно меньше находиться на улице, чтобы защититься от запаха гари из-за пожаров, что накрыл столицу, сообщает ведомство в своем Telegram.

Чтобы избежать негативных последствий от дыма, Роспотребнадзор также рекомендует использовать кондиционеры вместо открытых окон, снизить физические нагрузки и не заниматься спортом на улице. Также рекомендуется закрывать окна, находясь в автомобилях, делать влажные уборки помещений и обильно пить воду или зеленый чай, отвары шиповника, брусники. Кроме того, ведомство рекомендует ограничить пребывание детей на игровых площадках.

17 августа жители в районе Боровского шоссе в Солнцеве, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также на Профсоюзной улице на Новых Черемушках начали чувствовать запах гари. Причиной задымления московских улиц стали пожары на промышленных территориях в Рязанской области. Площадь лесного пожара составила, предварительно, 4130 га.

Губернатор региона Павел Малков 18 августа заявлял, что на тушение пожаров выделено 100 единиц техники при участии более 300 человек. В этот же день отмечалось, что в южных, юго-западных, а также северо-западных районах Москвы второй день сохраняется задымление: запах гари ощущался в Путилкове и московском метро.

Глава Рослесхоза Иван Советников ранее отметил, в Московской области отсутствуют пожары, а также что введено ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Власти столицы для ликвидации пожара в Рязани отправили на тушение поливальные машины и пожарные вертолеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных