Роспотребнадзор рекомендовал москвичам ограничить прогулки из-за смога от пожара
Роспотребнадзор предложил москвичам укрыться дома и как можно меньше находиться на улице, чтобы защититься от запаха гари из-за пожаров, что накрыл столицу, сообщает ведомство в своем Telegram.
Чтобы избежать негативных последствий от дыма, Роспотребнадзор также рекомендует использовать кондиционеры вместо открытых окон, снизить физические нагрузки и не заниматься спортом на улице. Также рекомендуется закрывать окна, находясь в автомобилях, делать влажные уборки помещений и обильно пить воду или зеленый чай, отвары шиповника, брусники. Кроме того, ведомство рекомендует ограничить пребывание детей на игровых площадках.
17 августа жители в районе Боровского шоссе в Солнцеве, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также на Профсоюзной улице на Новых Черемушках начали чувствовать запах гари. Причиной задымления московских улиц стали пожары на промышленных территориях в Рязанской области. Площадь лесного пожара составила, предварительно, 4130 га.
Губернатор региона Павел Малков 18 августа заявлял, что на тушение пожаров выделено 100 единиц техники при участии более 300 человек. В этот же день отмечалось, что в южных, юго-западных, а также северо-западных районах Москвы второй день сохраняется задымление: запах гари ощущался в Путилкове и московском метро.
Глава Рослесхоза Иван Советников ранее отметил, в Московской области отсутствуют пожары, а также что введено ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Власти столицы для ликвидации пожара в Рязани отправили на тушение поливальные машины и пожарные вертолеты.
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