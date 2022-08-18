Роспотребнадзор рекомендовал москвичам ограничить прогулки из-за смога от пожара

Губернатор региона Павел Малков 18 августа заявлял, что на тушение пожаров выделено 100 единиц техники при участии более 300 человек. В этот же день отмечалось, что в южных, юго-западных, а также северо-западных районах Москвы второй день сохраняется задымление: запах гари ощущался в Путилкове и московском метро.