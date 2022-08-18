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Собянин сообщил об очагах возгорания во Владимирской области

Ведомости

Во Владимирской области обнаружены очаги возгорания, власти Москвы направили туда людей и технику для тушения пожаров, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей», – написал он.

Собянин также рассказал, что для ликвидации пожаров в Рязанской области вдвое увеличили количество техники и специалистов для тушения огня. Дополнительно на борьбу с пожарами направили ещё два вертолёта Ка-32А, два самолета Ил-76 и два самолета Бе-200 авиаотряда МЧС России. Также был направлен пожарно-спасательный комплекс «Водолей», способный подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстояние до 1,2 км.

Ранее сегодня МЧС уже направило в регион дополнительные средства для ликвидации пожара, в том числе автомобили повышенной проходимости и насосно-рукавный комплекс «Шквал». По информации ведомства, всего к тушению пожара привлечены 470 человек и 175 единиц техники.

17 августа жители в районе Боровского шоссе в Солнцеве, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также на Профсоюзной улице на Новых Черемушках начали чувствовать запах гари. Причиной задымления московских улиц стали пожары на промышленных территориях в Рязанской области. Площадь лесного пожара составила, предварительно, 4130 га.

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам укрыться дома и как можно меньше находиться на улице, чтобы защититься от запаха гари из-за пожаров. В Рослесхозе сегодня заявили, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные масштабы лесных пожаров. Из-за этого не удалось вовремя привлечь дополнительные силы и средства для тушения огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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