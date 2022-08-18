Собянин сообщил об очагах возгорания во Владимирской области

Собянин также рассказал, что для ликвидации пожаров в Рязанской области вдвое увеличили количество техники и специалистов для тушения огня. Дополнительно на борьбу с пожарами направили ещё два вертолёта Ка-32А, два самолета Ил-76 и два самолета Бе-200 авиаотряда МЧС России. Также был направлен пожарно-спасательный комплекс «Водолей», способный подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстояние до 1,2 км.