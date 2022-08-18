Собянин сообщил об очагах возгорания во Владимирской области
Во Владимирской области обнаружены очаги возгорания, власти Москвы направили туда людей и технику для тушения пожаров, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей», – написал он.
Собянин также рассказал, что для ликвидации пожаров в Рязанской области вдвое увеличили количество техники и специалистов для тушения огня. Дополнительно на борьбу с пожарами направили ещё два вертолёта Ка-32А, два самолета Ил-76 и два самолета Бе-200 авиаотряда МЧС России. Также был направлен пожарно-спасательный комплекс «Водолей», способный подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстояние до 1,2 км.
Ранее сегодня МЧС уже направило в регион дополнительные средства для ликвидации пожара, в том числе автомобили повышенной проходимости и насосно-рукавный комплекс «Шквал». По информации ведомства, всего к тушению пожара привлечены 470 человек и 175 единиц техники.
17 августа жители в районе Боровского шоссе в Солнцеве, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также на Профсоюзной улице на Новых Черемушках начали чувствовать запах гари. Причиной задымления московских улиц стали пожары на промышленных территориях в Рязанской области. Площадь лесного пожара составила, предварительно, 4130 га.
Роспотребнадзор рекомендовал москвичам укрыться дома и как можно меньше находиться на улице, чтобы защититься от запаха гари из-за пожаров. В Рослесхозе сегодня заявили, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные масштабы лесных пожаров. Из-за этого не удалось вовремя привлечь дополнительные силы и средства для тушения огня.
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