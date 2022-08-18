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Стопкоронавирус.рф прекратит публиковать данные об уровне коллективного иммунитета

Ведомости

Портал стопкоронавирус.рф приостанавливает еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета граждан России к COVID-19 до формирования новой модели расчета, сообщается на сайте. Это необходимо из-за появления новых подвариантов коронавируса, которые маскируются под обычные респираторные инфекции и легче переносятся.

«В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета публикация данных на стопкоронавирус.рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета. О возобновлении публикаций будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.

Уточняется, что нынешняя модель расчета не учитывает показателей так называемого «гибридного иммунитета», который формируется у тех, кто вакцинировался и перенес COVID-19 в легкой форме. Современный метод расчета учитывает количество переболевших и вакцинированных за определенное время. 

В России за последние сутки выявлено 35 809 новых случаев заражения коронавирусом. 3273 человека были госпитализированы, выздоровел 21 491 заболевший, умерли 62 человека. В Москве за сутки выявили 9080 новых случаев заболевания, 17 человек умерли, 449 – госпитализированы.

По последним данным, коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 7,4%, в начале июня он находился на уровне 31%. При этом в Москве показатель опустился до 1,9%, в Санкт-Петербурге он составляет 10,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных