Стопкоронавирус.рф прекратит публиковать данные об уровне коллективного иммунитета

Уточняется, что нынешняя модель расчета не учитывает показателей так называемого «гибридного иммунитета», который формируется у тех, кто вакцинировался и перенес COVID-19 в легкой форме. Современный метод расчета учитывает количество переболевших и вакцинированных за определенное время.