Стопкоронавирус.рф прекратит публиковать данные об уровне коллективного иммунитета
Портал стопкоронавирус.рф приостанавливает еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета граждан России к COVID-19 до формирования новой модели расчета, сообщается на сайте. Это необходимо из-за появления новых подвариантов коронавируса, которые маскируются под обычные респираторные инфекции и легче переносятся.
«В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета публикация данных на стопкоронавирус.рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета. О возобновлении публикаций будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.
Уточняется, что нынешняя модель расчета не учитывает показателей так называемого «гибридного иммунитета», который формируется у тех, кто вакцинировался и перенес COVID-19 в легкой форме. Современный метод расчета учитывает количество переболевших и вакцинированных за определенное время.
В России за последние сутки выявлено 35 809 новых случаев заражения коронавирусом. 3273 человека были госпитализированы, выздоровел 21 491 заболевший, умерли 62 человека. В Москве за сутки выявили 9080 новых случаев заболевания, 17 человек умерли, 449 – госпитализированы.
По последним данным, коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 7,4%, в начале июня он находился на уровне 31%. При этом в Москве показатель опустился до 1,9%, в Санкт-Петербурге он составляет 10,6%.
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