В Хакасии и Кузбассе ввели рекомендательный масочный режим
Роспотребнадзор Хакасии рекомендовал носить маски по месту работы, в местах скопления людей, а также в транспорте и закрытых помещениях, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В связи с тем, что в Республике Хакасия уровень недельной заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 населения, рекомендуется ношение масок по месту работы, а также в местах скопления людей, на транспорте, в закрытых помещениях», — говорится в сообщении. Только за последние сутки в регионе был выявлен 161 случай COVID-19.
Также в ведомстве призвали руководителей организаций, предприятий и учреждений контролировать своевременную ревакцинацию сотрудников против COVID-19.
С теми же рекомендациями выступило управление Роспотребнадзора по Кемеровской области. В частности, жителям области советуют носить маски в общественном транспорте, социальных и медицинских учреждениях, местах работы или учебы. Также ведомство призывает пользоваться антисептиками и проходить ревакцинацию. За последние сутки в Кузбассе заболели 479 человек.
Ранее аналогичные меры ввели в Новосибирской и Вологодской областях. А в Бурятии и Туве установили обязательный масочный режим в общественных местах.
Решения были приняты на фоне рекомендации Роспотребнадзора вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.
Рост заболеваемости коронавирусом в России фиксируется последние несколько недель. 19 августа в стране выявили 37 609 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего заболеваний зарегистрировано в Москве – 10 241, Санкт-Петербурге – 3881, Московской области – 1968, Краснодарском крае – 1181, Ленинградской области – 758.
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