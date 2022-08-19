В Хакасии и Кузбассе ввели рекомендательный масочный режим

«В связи с тем, что в Республике Хакасия уровень недельной заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 населения, рекомендуется ношение масок по месту работы, а также в местах скопления людей, на транспорте, в закрытых помещениях», — говорится в сообщении. Только за последние сутки в регионе был выявлен 161 случай COVID-19.