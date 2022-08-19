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Общество

В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах

Ведомости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, вводящий рекомендательный масочный режим в регионе с учетом предложений Роспотребнадзора. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

В частности, маски рекомендуется носить в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях. В социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием пациентов масочный режим обязателен. Кроме того, гражданам старше 60 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, а работодателям – переводить таких сотрудников на дистанционку. Для беременных режим самоизоляции становится обязательным с 1 сентября, говорится в документе.

Сегодня рекомендательный масочный режим был введен также в Хакасии и Кемеровской области.

Ранее аналогичные меры ввели в Новосибирской и Вологодской областях. А в Бурятии и Туве установили обязательный масочный режим в общественных местах.

Решения были приняты на фоне рекомендации Роспотребнадзора вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.

Рост заболеваемости коронавирусом в России фиксируется последние несколько недель. 19 августа в стране выявили 37 609 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего заболеваний зарегистрировано в Москве – 10 241, Санкт-Петербурге – 3881, Московской области – 1968, Краснодарском крае – 1181, Ленинградской области – 758.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных