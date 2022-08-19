В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах

В частности, маски рекомендуется носить в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях. В социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием пациентов масочный режим обязателен. Кроме того, гражданам старше 60 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, а работодателям – переводить таких сотрудников на дистанционку. Для беременных режим самоизоляции становится обязательным с 1 сентября, говорится в документе.