В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, вводящий рекомендательный масочный режим в регионе с учетом предложений Роспотребнадзора. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.
В частности, маски рекомендуется носить в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях. В социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием пациентов масочный режим обязателен. Кроме того, гражданам старше 60 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, а работодателям – переводить таких сотрудников на дистанционку. Для беременных режим самоизоляции становится обязательным с 1 сентября, говорится в документе.
Сегодня рекомендательный масочный режим был введен также в Хакасии и Кемеровской области.
Ранее аналогичные меры ввели в Новосибирской и Вологодской областях. А в Бурятии и Туве установили обязательный масочный режим в общественных местах.
Решения были приняты на фоне рекомендации Роспотребнадзора вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.
Рост заболеваемости коронавирусом в России фиксируется последние несколько недель. 19 августа в стране выявили 37 609 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего заболеваний зарегистрировано в Москве – 10 241, Санкт-Петербурге – 3881, Московской области – 1968, Краснодарском крае – 1181, Ленинградской области – 758.
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